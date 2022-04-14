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https://uz.sputniknews.ru/20220414/nazvana-smertelnaya-doza-alkogolya-23987793.html
Названа смертельная доза алкоголя
Названа смертельная доза алкоголя
Анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков назвал максимально возможные для организма объемы алкоголя и кофе.
2022-04-14T22:02+0500
2022-04-14T22:02+0500
это интересно
алкоголь
кофе
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По словам врача, смертельной для человека может стать доза алкоголя, равная трем бутылкам водки за один прием. В них содержится около 500-600 миллилитров чистого спирта, что может привести к летальному исходу.Говоря об употреблении кофе, Мышков отметил, что человек может выпить до двух-трех чашек некрепкого кофе с молоком в день только в том случае, если он не страдает проблемами с сердечно-сосудистой системой. По его словам, злоупотребление напитком приведет к повышению артериального давления, головным болям и дискомфорту в области груди.
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алкоголь, кофе

Названа смертельная доза алкоголя

22:02 14.04.2022
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПитейные заведения Москвы
Питейные заведения Москвы - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2022
© Sputnik / Алексей Куденко
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Анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков назвал максимально возможные для организма объемы алкоголя и кофе.
По словам врача, смертельной для человека может стать доза алкоголя, равная трем бутылкам водки за один прием. В них содержится около 500-600 миллилитров чистого спирта, что может привести к летальному исходу.

"Количество алкоголя, которое можно употреблять без вреда для здоровья: не более 100-150 миллилитров. В переводе на чистый спирт — это три раза в неделю, если, так сказать, для здоровья. У пациентов, кто злоупотребляет, конечно, эта концентрация значительно выше. Но последствия могут быть также критичны", — отметил врач.

Говоря об употреблении кофе, Мышков отметил, что человек может выпить до двух-трех чашек некрепкого кофе с молоком в день только в том случае, если он не страдает проблемами с сердечно-сосудистой системой.
По его словам, злоупотребление напитком приведет к повышению артериального давления, головным болям и дискомфорту в области груди.
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