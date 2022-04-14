Названа смертельная доза алкоголя
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Анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков назвал максимально возможные для организма объемы алкоголя и кофе.
По словам врача, смертельной для человека может стать доза алкоголя, равная трем бутылкам водки за один прием. В них содержится около 500-600 миллилитров чистого спирта, что может привести к летальному исходу.
"Количество алкоголя, которое можно употреблять без вреда для здоровья: не более 100-150 миллилитров. В переводе на чистый спирт — это три раза в неделю, если, так сказать, для здоровья. У пациентов, кто злоупотребляет, конечно, эта концентрация значительно выше. Но последствия могут быть также критичны", — отметил врач.
Говоря об употреблении кофе, Мышков отметил, что человек может выпить до двух-трех чашек некрепкого кофе с молоком в день только в том случае, если он не страдает проблемами с сердечно-сосудистой системой.
По его словам, злоупотребление напитком приведет к повышению артериального давления, головным болям и дискомфорту в области груди.