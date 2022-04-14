https://uz.sputniknews.ru/20220414/nazvana-smertelnaya-doza-alkogolya-23987793.html

Названа смертельная доза алкоголя

Названа смертельная доза алкоголя

Анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков назвал максимально возможные для организма объемы алкоголя и кофе.

2022-04-14T22:02+0500

2022-04-14T22:02+0500

2022-04-14T22:02+0500

это интересно

алкоголь

кофе

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По словам врача, смертельной для человека может стать доза алкоголя, равная трем бутылкам водки за один прием. В них содержится около 500-600 миллилитров чистого спирта, что может привести к летальному исходу.Говоря об употреблении кофе, Мышков отметил, что человек может выпить до двух-трех чашек некрепкого кофе с молоком в день только в том случае, если он не страдает проблемами с сердечно-сосудистой системой. По его словам, злоупотребление напитком приведет к повышению артериального давления, головным болям и дискомфорту в области груди.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

алкоголь, кофе