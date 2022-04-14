https://uz.sputniknews.ru/20220414/uzbekistan-gotov-k-pryamym-postavkam-selxozproduktsii-na-ural-23974474.html
Узбекистан готов к прямым поставкам сельхозпродукции на Урал
Узбекистан готов к прямым поставкам сельхозпродукции на Урал
В Екатеринбурге прошла встреча представителей узбекского бизнеса с руководством области. Стороны говорили о торговле, образовании и миграции.
2022-04-14T15:11+0500
2022-04-14T15:11+0500
2022-04-14T15:11+0500
экономика
узбекистан
поставки
урал
сельхозпродукция
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ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Узбекские предприниматели готовы увеличить прямые поставки сельхозпродукции на Урал.Об этом было заявлено в ходе встречи предпринимателей Самаркандской области с заместителем губернатора Свердловской области Василием Козловым в Екатеринбурге, сообщает информационное агентство МИД Узбекистан "Дуне".Также собеседники обсудили вопросы сотрудничества между Самаркандской и Свердловской областью в сферах образования, медицины и трудовой миграции. Стороны договорились провести в мае онлайн-встречу для выработки конкретных мер в этом направлении.Кроме того, в Уральской торгово-промышленной палате члены узбекской делегации встретились с крупными предпринимателями и работодателями Свердловской области. В рамках визита также состоялась презентация потенциала паломнического туризма в Узбекистане.По данным узбекской официальной статистики, российский рынок традиционно занимает первое место в поставках плодоовощной продукции из Узбекистана.По итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.
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узбекистан, поставки, урал, сельхозпродукция
Узбекистан готов к прямым поставкам сельхозпродукции на Урал
В Екатеринбурге прошла встреча представителей узбекского бизнеса с руководством области. Стороны говорили о торговле, образовании и миграции.
ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Узбекские предприниматели готовы увеличить прямые поставки сельхозпродукции на Урал.
Об этом было заявлено в ходе встречи предпринимателей Самаркандской области с заместителем губернатора Свердловской области Василием Козловым в Екатеринбурге, сообщает
информационное агентство МИД Узбекистан "Дуне".
"С учетом того, что Свердловская область может служить своего рода хабом для всего Уральского региона, было отмечено, что Узбекистан готов наладить и развивать сотрудничество по прямым поставкам сельхозпродукции сначала в Свердловскую область, а затем и в другие районы региона", — говорится в сообщении.
Также собеседники обсудили вопросы сотрудничества между Самаркандской и Свердловской областью в сферах образования, медицины и трудовой миграции. Стороны договорились провести в мае онлайн-встречу для выработки конкретных мер в этом направлении.
Кроме того, в Уральской торгово-промышленной палате члены узбекской делегации встретились с крупными предпринимателями и работодателями Свердловской области. В рамках визита также состоялась презентация потенциала паломнического туризма в Узбекистане.
По данным узбекской официальной статистики, российский рынок традиционно занимает первое место в поставках плодоовощной продукции из Узбекистана.
По итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.
По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.