https://uz.sputniknews.ru/20220414/uzbekistan-gtl-mojet-nachat-proizvodstvo-nefteproduktov-uje-v-mae-23979753.html
Uzbekistan GTL может начать производство нефтепродуктов уже в мае
Uzbekistan GTL может начать производство нефтепродуктов уже в мае
В год узбекский завод-гигант будет перерабатывать 3,6 млрд кубометров газа и производить 1,5 млн тонн нефтепродуктов. Это дизельное топливо, авиакеросин, нафта и сжиженный газ.
2022-04-14T18:04+0500
2022-04-14T18:04+0500
2022-04-14T18:04+0500
экономика
uzbekistan gtl
завод
узбекистан
дизельное топливо
газ
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ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Завод-гигант Uzbekistan GTL в Кашкадарьинской области Узбекистана может начать производство нефтепродуктов уже в мае, а летом выйти на полную мощность.Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал главный инженер завода Одил Каримов.На сегодняшний день на заводе работают около 850 специалистов. К моменту выхода на полную мощность, количество специалистов планируется увеличить до 1000 человек.По словам Каримова, основной костяк сотрудников будет составлять инженерно-технический персонал.Торжественное открытие завода Uzbekistan GTL состоялось 25 декабря прошлого года. В церемонии открытия участвовал лично президент республики Шавкат Мирзиёев.На заводе-гиганте установлено 10 тысяч единиц оборудования из разных стран мира. Предприятие может перерабатывать 3,6 млрд кубометров природного газа в год.Планируется, что завод будет производить жидкое синтетическое топливо на сумму более $1 млрд. Помимо этого, здесь будут выпускать 307 тыс. тонн авиакеросина, 724 тыс. тонн дизельного топлива, 437 тыс. тонн нафты и 53 тыс. тонн сжиженного газа.Также, завод будет ежегодно производить 380 тыс. тонн полиэтилена и полипропилена.В финансировании проекта участвовали такие российский структуры, как АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).Общая стоимость Uzbekistan GTL составила $3,42 млрд.
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uzbekistan gtl, завод, узбекистан, дизельное топливо, газ
Uzbekistan GTL может начать производство нефтепродуктов уже в мае
Завод-гигант в Узбекистане будет перерабатывать в год 3,6 млрд кубометров газа и производить 1,5 млн тонн нефтепродуктов. Это дизельное топливо, авиакеросин, нафта и сжиженный газ.
ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Завод-гигант Uzbekistan GTL в Кашкадарьинской области Узбекистана может начать производство нефтепродуктов уже в мае, а летом выйти на полную мощность.
Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан
рассказал главный инженер завода Одил Каримов.
"Мы планируем к середине мая начать производство нефтепродуктов, а в течение 2-3 месяцев выйти на полную эксплуатационную мощность", — сказал он.
На сегодняшний день на заводе работают около 850 специалистов. К моменту выхода на полную мощность, количество специалистов планируется увеличить до 1000 человек.
По словам Каримова, основной костяк сотрудников будет составлять инженерно-технический персонал.
Торжественное открытие завода Uzbekistan GTL состоялось 25 декабря прошлого года. В церемонии открытия участвовал лично президент республики Шавкат Мирзиёев.
На заводе-гиганте установлено 10 тысяч единиц оборудования из разных стран мира. Предприятие может перерабатывать 3,6 млрд кубометров природного газа в год.
Планируется, что завод будет производить жидкое синтетическое топливо на сумму более $1 млрд. Помимо этого, здесь будут выпускать 307 тыс. тонн авиакеросина, 724 тыс. тонн дизельного топлива, 437 тыс. тонн нафты и 53 тыс. тонн сжиженного газа.
Также, завод будет ежегодно производить 380 тыс. тонн полиэтилена и полипропилена.
В финансировании проекта участвовали такие российский структуры, как АО "Газпромбанк", АО "Росэксимбанк", Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).
Общая стоимость Uzbekistan GTL составила $3,42 млрд.