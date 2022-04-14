https://uz.sputniknews.ru/20220414/uzbekistan-stal-chlenom-spetsialnoy-komissii-v-ramkax-ekosos-23969813.html
Узбекистан стал членом специальной комиссии в рамках ЭКОСОС
Узбекистан стал членом специальной комиссии в рамках ЭКОСОС
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 13 апреля состоялись выборы членов Комиссии по вопросам науки и технологий в целях развития на период 2023-2026 годы.
2022-04-14T11:22+0500
2022-04-14T11:22+0500
2022-04-14T11:28+0500
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ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. В ходе заседания Узбекистан единогласно путем всеобщего одобрения был избран членом Комиссии по вопросам науки и технологий в целях развития Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).Избранные члены комиссии, в том числе Узбекистан, войдут начнут свою работу в ее составе с 1 января 2023 года.Россия на данный момент также является членом не только Комиссии по вопросам науки и технологий, но и членом самого ЭКОСОС.Предоставление Узбекистану возможности участвовать в работе этого ключевого органа ООН является подтверждением широкой поддержки международным сообществом осуществляемых мер в области развития науки и технологий.Ранее президент Шавкат Мирзиёев отмечал важность разработки и реализации приоритетных направлений развития науки и технологий в стране.Активное вовлечение Узбекистана в деятельность комиссии в качестве ее члена позволит подробнее познакомиться с накопленным опытом и передовыми методами по разработке, планированию и прогнозированию важнейших мировых тенденций в области науки, техники и инноваций.Комиссия является одним из вспомогательных органов ЭКОСОС. Ее учредили в 1992 году для предоставления квалифицированной консультативной помощи Генеральной Ассамблее и ЭКОСОС по актуальным научным, техническим, инновационным и инженерным вопросам.В состав комиссии входят 43 страны, избираемые членами ЭКОСОС. Секретариатом Комиссии выступает Конференция по торговле и развитию – ЮНКТАД. Он является ключевым органом Генассамблеи в области торговли, финансов, технологий, инвестиций и устойчивого развития. Члены комиссии заседают в городе Женеве.
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узбекистан, оон, нью-йорк
Узбекистан стал членом специальной комиссии в рамках ЭКОСОС
11:22 14.04.2022 (обновлено: 11:28 14.04.2022)
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 13 апреля состоялись выборы членов Комиссии по вопросам науки и технологий в целях развития на период 2023-2026 годы.
ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. В ходе заседания Узбекистан единогласно путем всеобщего одобрения был избран членом Комиссии по вопросам науки и технологий в целях развития Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).
Избранные члены комиссии, в том числе Узбекистан, войдут начнут свою работу в ее составе с 1 января 2023 года.
Россия на данный момент также является членом не только Комиссии по вопросам науки и технологий, но и членом самого ЭКОСОС.
Предоставление Узбекистану возможности участвовать в работе этого ключевого органа ООН является подтверждением широкой поддержки международным сообществом осуществляемых мер в области развития науки и технологий.
Ранее президент Шавкат Мирзиёев отмечал важность разработки и реализации приоритетных направлений развития науки и технологий в стране.
Активное вовлечение Узбекистана в деятельность комиссии в качестве ее члена позволит подробнее познакомиться с накопленным опытом и передовыми методами по разработке, планированию и прогнозированию важнейших мировых тенденций в области науки, техники и инноваций.
Комиссия является одним из вспомогательных органов ЭКОСОС. Ее учредили в 1992 году для предоставления квалифицированной консультативной помощи Генеральной Ассамблее и ЭКОСОС по актуальным научным, техническим, инновационным и инженерным вопросам.
В состав комиссии входят 43 страны, избираемые членами ЭКОСОС. Секретариатом Комиссии выступает Конференция по торговле и развитию – ЮНКТАД. Он является ключевым органом Генассамблеи в области торговли, финансов, технологий, инвестиций и устойчивого развития. Члены комиссии заседают в городе Женеве.