https://uz.sputniknews.ru/20220414/v-fergane-proydet-pervyy-knijnyy-festival-23980818.html

В Фергане пройдет первый книжный фестиваль

В Фергане пройдет первый книжный фестиваль

На следующей неделе в Фергане пройдет ряд мероприятий, приуроченный к "Неделе чтения". Жителей ждет книжная ярмарка, встреча с писателями и гала-концерт.

2022-04-14T19:01+0500

2022-04-14T19:01+0500

2022-04-14T19:01+0500

общество

фергана

фестиваль

ярмарка

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ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. В рамках "Недели чтения", которая пройдет в Узбекистане с 18 по 23 апреля, в Фергане проведут первый книжный фестиваль, сообщили в областной администрации.Как отмечается, в эти дни будут организованы книжные ярмарки. К ним привлекут республиканские и областные издательства, книжные магазины, а также известных писателей. Пройдут презентации авторских книг, автограф-сессии и выставка новинок.Также запланирован областной смотр-конкурс на лучшего чтеца и гала-концерт с участием популярных областных исполнителей. Собранные от этого средства направят на пополнение книжного фонда областной библиотеки для слепых.

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фергана, фестиваль, ярмарка