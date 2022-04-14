https://uz.sputniknews.ru/20220414/video-naskolko-effektivno-orujie-nato-na-ukraine-23984522.html
Видео: Насколько эффективно оружие НАТО на Украине?
Видео: Насколько эффективно оружие НАТО на Украине?
Основная масса авиатехники ВСУ уничтожена в первую же неделю российской спецоперации. Новые поставки не изменят положение: специалистов не остается, военные сдаются в плен.
2022-04-14T20:02+0500
2022-04-14T20:02+0500
2022-04-14T20:02+0500
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нато
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военные
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Позиция МИД России подкреплена действиями Минобороны, рассказал Sputnik военный обозреватель Александр Хроленко. Ранее замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что транспорт США и НАТО, перевозящий вооружения на территории Украины, будет рассматриваться в качестве законной военной цели ВКС России.Эксперт обращает внимание, что в ВСУ остается мало квалифицированных кадров для управления боевой техникой, которую присылает Запад. Помимо этого, элита вооруженных сил массово сдается в плен.Речь о более тысячи украинских морпехах, сложивших оружие и сдавшихся силам ДНР 13 апреля. Хроленко отмечает, морская пехота - это специальные войска, обученные действовать решительно в особых ситуациях, самостоятельно, в отрыве от основной армии. Они должны удерживать важные объекты и захватывать плацдармы на побережье.О чем говорит массовая сдача в плен морской пехоты ВСУ? Насколько эффективно Россия уничтожает иностранное оружие на Украине? Когда закроется котел в Донбассе? Обо всем этом эксперт рассказал в интервью "Sputnik на русском".
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нато, украина, военные, видео
Видео: Насколько эффективно оружие НАТО на Украине?
Основная масса авиатехники ВСУ уничтожена в первую же неделю военной спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Новые поставки не изменят положение: специалистов не остается, военные сдаются в плен.
Позиция МИД России подкреплена действиями Минобороны, рассказал Sputnik военный обозреватель Александр Хроленко. Ранее замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что транспорт США и НАТО, перевозящий вооружения на территории Украины, будет рассматриваться в качестве законной военной цели ВКС России.
“Учитывая, что основная масса авиатехники была уничтожена в первую же неделю российскими войсками, думаю, что и новые поставки будут очень быстро уничтожены либо по пути, либо в месте развертывания, на взлете и в аналогичных ситуациях”, - говорит Хроленко.
Эксперт обращает внимание, что в ВСУ остается мало квалифицированных кадров для управления боевой техникой, которую присылает Запад. Помимо этого, элита вооруженных сил массово сдается в плен.
Речь о более тысячи украинских морпехах, сложивших оружие и сдавшихся силам ДНР 13 апреля. Хроленко отмечает, морская пехота - это специальные войска, обученные действовать решительно в особых ситуациях, самостоятельно, в отрыве от основной армии. Они должны удерживать важные объекты и захватывать плацдармы на побережье.
О чем говорит массовая сдача в плен морской пехоты ВСУ? Насколько эффективно Россия уничтожает иностранное оружие на Украине? Когда закроется котел в Донбассе? Обо всем этом эксперт рассказал в интервью "Sputnik на русском
".