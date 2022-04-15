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https://uz.sputniknews.ru/20220415/24011472.html
Эти смешные и забавные птицы
Эти смешные и забавные птицы
В мире в большом количестве живут невероятно смешные птицы.
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птицы
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фото, птицы

Эти смешные и забавные птицы

22:00 15.04.2022
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В мире в большом количестве живут невероятно смешные птицы. Фото некоторых забавных представителей пернатых можно увидеть в нашей поднимающей настроение фотоленте.
© Sputnik / Vladmir VyatkinПеликан в Московском зоопарке.
Пеликаны в Московском зоопарке - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Vladmir Vyatkin
Пеликан в Московском зоопарке.
© AFP 2022 / Marco Bertorello

Голубь летит над полем во время футбольного матча итальянской Серии А между Генуей и Ювентусом на стадионе Луиджи-Феррарис в Генуе.

Голубь летит над полем во время футбольного матча итальянской Серии А между Генуей и Ювентусом на стадионе Луиджи-Феррарис в Генуе. - Sputnik Узбекистан
2/18
© AFP 2022 / Marco Bertorello

Голубь летит над полем во время футбольного матча итальянской Серии А между Генуей и Ювентусом на стадионе Луиджи-Феррарис в Генуе.

© AFP 2022 / Yuri Kadobnov

Ястреб-тетеревятник в вольере соколиного центра Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды в Москве. Центр занимается разведением, спасением, реабилитацией и выпуском в дикую природу хищных птиц.

Ястреб-тетеревятник в вольере соколиного центра Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды в Москве. Центр занимается разведением, спасением, реабилитацией и выпуском в дикую природу хищных птиц. - Sputnik Узбекистан
3/18
© AFP 2022 / Yuri Kadobnov

Ястреб-тетеревятник в вольере соколиного центра Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды в Москве. Центр занимается разведением, спасением, реабилитацией и выпуском в дикую природу хищных птиц.

© AFP 2022 / Christof Stache

Два аиста чистят свое оперение на бывшем строительном кране компании в баварской деревне Кирххайм, южная Германия. В течение 16 лет пары аистов строят свои гнезда и рожают своих детенышей на бывшем сооружении крана.

Два аиста чистят свое оперение на бывшем строительном кране компании в баварской деревне Кирххайм, южная Германия. В течение 16 лет пары аистов строят свои гнезда и рожают своих детенышей на бывшем сооружении крана. - Sputnik Узбекистан
4/18
© AFP 2022 / Christof Stache

Два аиста чистят свое оперение на бывшем строительном кране компании в баварской деревне Кирххайм, южная Германия. В течение 16 лет пары аистов строят свои гнезда и рожают своих детенышей на бывшем сооружении крана.

© AFP 2022 / Marvin Recinos

Птица лежит на голове белохвостого оленя, свободно бродящего по Сан-Хосе-Вильянуэва, в 25 км к юго-западу от Сан-Сальвадора.

Птица лежит на голове белохвостого оленя, свободно бродящего по Сан-Хосе-Вильянуэва, в 25 км к юго-западу от Сан-Сальвадора. - Sputnik Узбекистан
5/18
© AFP 2022 / Marvin Recinos

Птица лежит на голове белохвостого оленя, свободно бродящего по Сан-Хосе-Вильянуэва, в 25 км к юго-западу от Сан-Сальвадора.

© AFP 2022 / Prakash Mathema

Пятнистый совенок отдыхает в отверстии в стене в Катманду.

Пятнистый совенок отдыхает в отверстии в стене в Катманду. - Sputnik Узбекистан
6/18
© AFP 2022 / Prakash Mathema

Пятнистый совенок отдыхает в отверстии в стене в Катманду.

© AFP 2022 / Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Чайка выхватывает круассан из буфета во время пресс-конференции в Копенгагене, Дания.

Чайка выхватывает круассан из буфета во время пресс-конференции в Копенгагене, Дания. - Sputnik Узбекистан
7/18
© AFP 2022 / Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Чайка выхватывает круассан из буфета во время пресс-конференции в Копенгагене, Дания.

© AFP 2022 / Sina Schuldt

Полосатая хищная птица каракара осматривает выдолбленные тыквы в своем вольере зоопарка в Ганновере, северная Германия.

Полосатая хищная птица каракара осматривает выдолбленные тыквы в своем вольере зоопарка в Ганновере, северная Германия. - Sputnik Узбекистан
8/18
© AFP 2022 / Sina Schuldt

Полосатая хищная птица каракара осматривает выдолбленные тыквы в своем вольере зоопарка в Ганновере, северная Германия.

© AFP 2022 / Manuel Silvestri

Мальчик среди голубей на площади Святого Марка в Венеции.

Мальчик среди голубей на площади Святого Марка в Венеции. - Sputnik Узбекистан
9/18
© AFP 2022 / Manuel Silvestri

Мальчик среди голубей на площади Святого Марка в Венеции.

© AFP 2022 / Sajjad Hussain

Ворона сидит на голове коровы в Нью-Дели.

Ворона сидит на голове коровы в Нью-Дели. - Sputnik Узбекистан
10/18
© AFP 2022 / Sajjad Hussain

Ворона сидит на голове коровы в Нью-Дели.

© AFP 2022 / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS / Yasin Bulbul

На этом рекламном снимке, сделанном и опубликованном пресс-службой президента Турции 14 августа 2015 года, изображена куропатка, стоящая на голове президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, когда он выпускает птиц во время открытия мечети в черноморской провинции Ризе.

На этом рекламном снимке, сделанном и опубликованном пресс-службой президента Турции 14 августа 2015 года, изображена куропатка, стоящая на голове президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, когда он выпускает птиц во время открытия мечети в черноморской провинции Ризе. - Sputnik Узбекистан
11/18
© AFP 2022 / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS / Yasin Bulbul

На этом рекламном снимке, сделанном и опубликованном пресс-службой президента Турции 14 августа 2015 года, изображена куропатка, стоящая на голове президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, когда он выпускает птиц во время открытия мечети в черноморской провинции Ризе.

© AFP 2022 / Tiziana Fabi

Чайка держит в клюве окурок рядом с Римским форумом.

Чайка держит в клюве окурок рядом с Римским форумом. - Sputnik Узбекистан
12/18
© AFP 2022 / Tiziana Fabi

Чайка держит в клюве окурок рядом с Римским форумом.

© AP Photo / Michael Probst

Птица сидит на спине пасущейся исландской лошади в загоне недалеко от Франкфурта, Германия.

Птица сидит на спине пасущейся исландской лошади в загоне недалеко от Франкфурта, Германия. - Sputnik Узбекистан
13/18
© AP Photo / Michael Probst

Птица сидит на спине пасущейся исландской лошади в загоне недалеко от Франкфурта, Германия.

© Sputnik / Vladimir Vyatkin  / Перейти в фотобанкЛебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.
Лебедь-кликун на Лебедином озере в Алтайском крае - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
/
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Лебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.
© Sputnik / Georgy Zimarev  / Перейти в фотобанкСтраус в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе.
Страус в сафари-парке Тайган в Белогорском районе - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Georgy Zimarev
/
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Страус в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе.
© AFP 2022 / Jack Guez

Четырехлетняя индонезийская черная макака по имени Нив держит цыпленка в сафари-парке Рамат-Ган недалеко от Тель-Авива после того, как она "удочерила" птицу, когда она забрела в их вольер. Нив провел последнюю неделю, гладя, чистя и играя с птицей в Рамат-Гане, и сотрудники зоопарка говорят, что эта необычная пара стала неразлучной.

Четырехлетняя индонезийская черная макака по имени Нив держит цыпленка в сафари-парке Рамат-Ган недалеко от Тель-Авива после того, как она &quot;удочерила&quot; птицу, когда она забрела в их вольер. Нив провел последнюю неделю, гладя, чистя и играя с птицей в Рамат-Гане, и сотрудники зоопарка говорят, что эта необычная пара стала неразлучной. - Sputnik Узбекистан
16/18
© AFP 2022 / Jack Guez

Четырехлетняя индонезийская черная макака по имени Нив держит цыпленка в сафари-парке Рамат-Ган недалеко от Тель-Авива после того, как она "удочерила" птицу, когда она забрела в их вольер. Нив провел последнюю неделю, гладя, чистя и играя с птицей в Рамат-Гане, и сотрудники зоопарка говорят, что эта необычная пара стала неразлучной.

© AFP 2022 / Ina Fassbender

Снегирь видит себя в зеркале автомобиля в Реда-Виденбрюк.

Снегирь видит себя в зеркале автомобиля в Реда-Виденбрюк. - Sputnik Узбекистан
17/18
© AFP 2022 / Ina Fassbender

Снегирь видит себя в зеркале автомобиля в Реда-Виденбрюк.

© AFP 2022 / Raul Arboleda

Птица в природном заповеднике Ла Аврора в муниципалитете Хато Коросаль, департамент Касанаре, Колумбия

Птица в природном заповеднике Ла Аврора в муниципалитете Хато Коросаль, департамент Касанаре, Колумбия - Sputnik Узбекистан
18/18
© AFP 2022 / Raul Arboleda

Птица в природном заповеднике Ла Аврора в муниципалитете Хато Коросаль, департамент Касанаре, Колумбия

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