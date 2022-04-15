Эти смешные и забавные птицы

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Четырехлетняя индонезийская черная макака по имени Нив держит цыпленка в сафари-парке Рамат-Ган недалеко от Тель-Авива после того, как она "удочерила" птицу, когда она забрела в их вольер. Нив провел последнюю неделю, гладя, чистя и играя с птицей в Рамат-Гане, и сотрудники зоопарка говорят, что эта необычная пара стала неразлучной.