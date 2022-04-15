Эти смешные и забавные птицы

Голубь летит над полем во время футбольного матча итальянской Серии А между Генуей и Ювентусом на стадионе Луиджи-Феррарис в Генуе.
Голубь летит над полем во время футбольного матча итальянской Серии А между Генуей и Ювентусом на стадионе Луиджи-Феррарис в Генуе.
Ястреб-тетеревятник в вольере соколиного центра Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды в Москве. Центр занимается разведением, спасением, реабилитацией и выпуском в дикую природу хищных птиц.
Ястреб-тетеревятник в вольере соколиного центра Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды в Москве. Центр занимается разведением, спасением, реабилитацией и выпуском в дикую природу хищных птиц.
Два аиста чистят свое оперение на бывшем строительном кране компании в баварской деревне Кирххайм, южная Германия. В течение 16 лет пары аистов строят свои гнезда и рожают своих детенышей на бывшем сооружении крана.
Два аиста чистят свое оперение на бывшем строительном кране компании в баварской деревне Кирххайм, южная Германия. В течение 16 лет пары аистов строят свои гнезда и рожают своих детенышей на бывшем сооружении крана.
Птица лежит на голове белохвостого оленя, свободно бродящего по Сан-Хосе-Вильянуэва, в 25 км к юго-западу от Сан-Сальвадора.
Птица лежит на голове белохвостого оленя, свободно бродящего по Сан-Хосе-Вильянуэва, в 25 км к юго-западу от Сан-Сальвадора.
Пятнистый совенок отдыхает в отверстии в стене в Катманду.
Пятнистый совенок отдыхает в отверстии в стене в Катманду.
Чайка выхватывает круассан из буфета во время пресс-конференции в Копенгагене, Дания.
Чайка выхватывает круассан из буфета во время пресс-конференции в Копенгагене, Дания.
Полосатая хищная птица каракара осматривает выдолбленные тыквы в своем вольере зоопарка в Ганновере, северная Германия.
Полосатая хищная птица каракара осматривает выдолбленные тыквы в своем вольере зоопарка в Ганновере, северная Германия.
Мальчик среди голубей на площади Святого Марка в Венеции.
Мальчик среди голубей на площади Святого Марка в Венеции.
Ворона сидит на голове коровы в Нью-Дели.
Ворона сидит на голове коровы в Нью-Дели.
На этом рекламном снимке, сделанном и опубликованном пресс-службой президента Турции 14 августа 2015 года, изображена куропатка, стоящая на голове президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, когда он выпускает птиц во время открытия мечети в черноморской провинции Ризе.
На этом рекламном снимке, сделанном и опубликованном пресс-службой президента Турции 14 августа 2015 года, изображена куропатка, стоящая на голове президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, когда он выпускает птиц во время открытия мечети в черноморской провинции Ризе.
Чайка держит в клюве окурок рядом с Римским форумом.
Чайка держит в клюве окурок рядом с Римским форумом.
Птица сидит на спине пасущейся исландской лошади в загоне недалеко от Франкфурта, Германия.
Птица сидит на спине пасущейся исландской лошади в загоне недалеко от Франкфурта, Германия.
Четырехлетняя индонезийская черная макака по имени Нив держит цыпленка в сафари-парке Рамат-Ган недалеко от Тель-Авива после того, как она "удочерила" птицу, когда она забрела в их вольер. Нив провел последнюю неделю, гладя, чистя и играя с птицей в Рамат-Гане, и сотрудники зоопарка говорят, что эта необычная пара стала неразлучной.
Четырехлетняя индонезийская черная макака по имени Нив держит цыпленка в сафари-парке Рамат-Ган недалеко от Тель-Авива после того, как она "удочерила" птицу, когда она забрела в их вольер. Нив провел последнюю неделю, гладя, чистя и играя с птицей в Рамат-Гане, и сотрудники зоопарка говорят, что эта необычная пара стала неразлучной.
Снегирь видит себя в зеркале автомобиля в Реда-Виденбрюк.
Снегирь видит себя в зеркале автомобиля в Реда-Виденбрюк.
Птица в природном заповеднике Ла Аврора в муниципалитете Хато Коросаль, департамент Касанаре, Колумбия
Птица в природном заповеднике Ла Аврора в муниципалитете Хато Коросаль, департамент Касанаре, Колумбия