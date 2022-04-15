https://uz.sputniknews.ru/20220415/britaniya-vyselyaet-bejentsev-v-afriku-24004383.html

Британия выселяет беженцев. В Африку

Британия выселяет беженцев. В Африку

Из всех возможных вариантов борьбы с нелегальной миграцией правительство Джонсона выбрало самый экзотический и дорогой.

2022-04-15T16:56+0500

2022-04-15T16:56+0500

2022-04-15T16:56+0500

колумнисты

миграция

африка

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Перебирающихся через Ла-Манш нелегалов решено отправлять в Африку. Так что тот, кто считал себя счастливцем, покинув французский берег и добравшись до английского, вместо Великобритании рискует попасть в далекую африканскую страну. Министр внутренних дел Прити Пател подписала соглашение с Руандой, именно там готовы принимать неугодных Британии беженцев, рассуждает колумнист РИА Новости Александр Хабаров.Условия, в которых планируется содержать мигрантов, сегодня преподносятся как вполне комфортные. В столице Руанды Кигали для них уже готов первый корпус общежития с двумя двуспальными кроватями в номере, туалет и душ — общие, на каждом этаже есть комната отдыха с телевизором. Вынужденным переселенцам будут предоставлять трехразовое питание, но есть и кухня, где мигранты могут самостоятельно готовить себе еду. Причем в перемещении по городу их не собираются ограничивать.Высланные из Британии в Руанде смогут подать заявление на получение политического убежища. Если ответ будет положительным, то руандийские власти предоставят право находиться в стране на протяжении как минимум пяти лет. Легализовавшимся беженцам будут предоставлены жилье и финансовая поддержка, предложены программы по профессиональному обучению.В отличие от британцев, которые не знают, как избавить себя от незваных гостей из дальнего зарубежья, власти Руанды говорят, что нуждаются в рабочих руках и даже заявляют, что новая программа поможет компенсировать отток населения: молодые люди предпочитают сегодня при первой же возможности эту африканскую страну покинуть. Получится ли повернуть человеческие реки вспять, неизвестно. Те, кому откажут в политическом убежище в Руанде, будут депортированы на родину. Как правило, это Афганистан, Ирак, Судан, Сирия и Ливия, большинство из этих стран хлебнуло немало горя из-за внешнеполитических интриг, а иногда и открытого военного вмешательства Соединенного Королевства. Цинизм ситуации еще и в том, что бежавших от войн и нищеты людей собираются передавать как товар. Разница лишь в том, что расплачиваются поставщики, а не клиенты.Идея этапировать беженцев подальше от своих берегов витала в Англии давно. Известно, что британский кабинет министров рассматривал различные варианты, среди них назывались Албания, Гана и даже принадлежащий короне остров Вознесения в южной части Атлантики, за четыре тысячи километров от Лондона. Ни нигде не сложилось, а вот с Руандой удалось.Обозреватель The Guardian Патрик Винтур опубликовал у себя в твиттере выдержку из свежего доклада американского Госдепартамента о соблюдении прав человека. О Руанде там звучит много нелестного: "убийства и похищения по заказу правительства, аресты по политическим мотивам, пытки" и далее по привычному списку для стран, которые Вашингтон считает "недемократичными". Один из читателей блога тут же насмешливо заметил: а не идет ли в этом описании речь о самих США? Другой напомнил, что американцы разбомбили Афганистан, а власти Руанды, наоборот, эвакуировали оттуда 250 учениц из школы для девочек.Зачем Африке кормить Россию: у нас будет база в Красном море >>У Руанды сложная и трагическая история. В 90-е страна пережила кровавую гражданскую войну и геноцид в отношении одной из этнических групп — тутси, по разным оценкам, были уничтожены от 200 тысяч до миллиона человек. Нынешний президент, Поль Кагаме, был одним из тех, кто сумел остановить резню. Он правит Руандой с 2000 года, добившись немалых успехов в экономическом развитии страны, которая к тому же отличается самым низким уровнем коррупции в Восточной Африке, иногда ее даже называют африканской Швейцарией, а столицу Кигали сравнивают с Сингапуром. Кагаме правит авторитарно. Он рассказывал в том, что физически "воспитывал" своих подчиненных, хотя и признал такое поведение "ошибочным".Английские СМИ называют Кагаме деспотом, но для правительства Джонсона сегодня он "полезный человек". Неважно, что в Руанде и без британских поставок сейчас находится почти 130 тысяч беженцев из соседних Конго и Бурунди, которые в своих лагерях сидят как в резервациях, не имея права перемещаться по стране. О том, что сбежавшая за рубеж оппозиция жалуется, что критики режима Кагаме сидят по тюрьмам, тоже можно забыть. Лондон, как всегда, практичен, если дело касается собственных интересов. Премьер-министр Джонсон заявил, что пересылка беженцев в Руанду сломает бизнес-модель организаторов нелегального трафика мигрантов через Ла-Манш: обещали Англию, а завели в Африку.Поток нелегалов, пытающихся попасть в Австралию, действительно резко упал. При этом условия на острове сравнивали с концлагерем: некоторые из беженцев провели в этом плену до семи лет, там случались самоубийства, сообщали об изнасилованиях детей и других преступлениях. В общем, успешный опыт, что и говорить.В правительстве Джонсона утверждают, что отправлять в Руанду будут только мужчин, а женщины и дети останутся в Британии. Но оставшимся на территории Соединенного Королевства беженцам будет несладко. Если раньше их размещали в гостиницах и жилых домах, то теперь планируется переместить всех в центры временного содержания, в основном это бывшие казармы. Отлавливать нелегалов в Ла-Манше, помимо пограничников, обяжут корабли королевских Военно-морских сил. Разговоры об этом идут давно, но до сих пор военные моряки не выражали желания участвовать в подобных операциях, опасаясь ответственности за жертвы среди тех, кого им поручают ловить. Не исключено, что и на этот раз громкие заявления правительства останутся лишь на бумаге.Джонсона же опять обвинили в том, что он примитивный популист. Заявления об отправке мигрантов в Африку прозвучали сразу после того, как возобновились требования его отставки: он опозорился, получив штраф за нарушение режима локдауна, и стал первым премьер-министром в истории Великобритании, публично уличенным в том, что он нарушил законы своей страны. Во многих смыслах эта история очень показательна — она не только о двойных стандартах "защитников демократии", но и об истинном отношении правительства Великобритании к тем, кто рассчитывает на помощь и защиту этой страны.

африка

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Александр Хабаров

Александр Хабаров

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Александр Хабаров

миграция, африка