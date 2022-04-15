https://uz.sputniknews.ru/20220415/gasparyan-predskazal-kto-esche-obvinit-rossiyu-v-genotside-i-pochemu--video-24002553.html
Гаспарян предсказал, кто еще обвинит Россию в "геноциде" и почему — видео
Гаспарян предсказал, кто еще обвинит Россию в "геноциде" и почему — видео
Политолог Армен Гаспарян также объяснил, зачем это делается и какие будут последствия.
2022-04-15T15:58+0500
2022-04-15T15:58+0500
2022-04-15T15:58+0500
видео
геноцид
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Президент США Джо Байден ранее не раз эмоционально высказывался о политике российских властей. Во вторник он употребил слово "геноцид", касаясь ситуации на Украине и ее влияния на весь мир.Однако в Кремле назвали неприемлемыми подобные попытки извратить ситуацию.С тезисом Байдена между тем не все согласились. Так, кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен отказалась называть события на Украине "геноцидом".Напомним, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля.Она, как отмечал президент Владимир Путин, призвана "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Между тем ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам Украины, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, заявлял Путин.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
геноцид, видео
Гаспарян предсказал, кто еще обвинит Россию в "геноциде" и почему — видео
Политолог Армен Гаспарян также объяснил, зачем это делается и какие будут последствия.
Президент США Джо Байден ранее не раз эмоционально высказывался о политике российских властей.
Во вторник он употребил слово "геноцид", касаясь ситуации на Украине и ее влияния на весь мир.
Однако в Кремле назвали неприемлемыми подобные попытки извратить ситуацию.
"Мы категорически с ними не согласны, мы считаем неприемлемым попытки подобного извращения ситуации, тем более, мы уже говорили, это вряд ли приемлемо для президента США — страны, которая совершала известные деяния в течение новой и новейшей истории", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
С тезисом Байдена между тем не все согласились. Так, кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен отказалась называть события на Украине "геноцидом".
Напомним, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля.
Она, как отмечал президент Владимир Путин, призвана "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Между тем ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам Украины, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, заявлял Путин.