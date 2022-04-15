https://uz.sputniknews.ru/20220415/jiteli-germanii-nachali-massovo-zapasatsya-drovami-24009165.html

Жители Германии начали массово запасаться дровами

Жители Германии начали массово запасаться дровами

Вице-премьер Новак сообщил, что граждане Германии из-за роста цен на газ закупают дрова.

2022-04-15T19:29+0500

2022-04-15T19:29+0500

2022-04-15T19:29+0500

в мире

германия

жители

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Жители Германии на фоне стремительного роста цен на газ начали массово запасаться дровами - как и в случае со всей Европой, поиски альтернативных России поставок часто приводят к выбору самых несовременных и неэкологичных источников энергии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Сегодня, в кризисной ситуации, европейцы вынуждены прибегать к наиболее несовременным источникам энергии. Например, жители Германии на фоне стремительного роста цен на природный газ начали массово запасаться дровами", - написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".Вице-премьер отметил, что Европа сама создала турбулентность на рынке энергоресурсов своими санкционными действиями против России. Теперь политикам Евросоюза приходится экстренно искать альтернативы российским источникам энергии, часто наименее современные и экологичные. Так, снизить зависимость от российского газа в Европе попытались при помощи угля, цена на который также выросла."Стремительный возврат к угольной генерации происходит на фоне заявлений стран ЕС о декарбонизации экономики и выходе на углеродную нейтральность к 2050 году. По данным Международного энергетического агентства, глобальный объем выбросов углекислого газа в 2021 году в среднем увеличился на 6% и достиг рекордных 36,3 миллиарда тонн. Одними из лидеров стали США и ЕС с показателями примерно в 7%. Основной причиной роста выбросов стало как раз использование угля", - пишет Новак.Ощутимый же рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов за тысячу кубометров. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта текущего года.

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германия, жители