https://uz.sputniknews.ru/20220415/kak-budut-otsenivat-religioznye-materialy-v-uzbekistane-trebovaniya-23996113.html

Как будут оценивать религиозные материалы в Узбекистане: требования

Как будут оценивать религиозные материалы в Узбекистане: требования

Куда обратиться для того, чтобы получить заключение религиоведческой экспертизы, читайте в материале.

2022-04-15T11:55+0500

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2022-04-15T11:59+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило порядок изготовления, ввоза и распространения материалов религиозного содержания и проведения религиоведческой экспертизы.В документе перечислены требования, которые должны соблюдать как физические, так и юридические лица.Все материалы будут проверять на предмет преследования следующих целей:Для получения заключения специальной экспертизы необходимо обратиться в уполномоченный орган — Комитет по делам религий при правительстве республики.В Узбекистане, согласно закону "О свободе совести и религиозных организациях", изготовление, ввоз и распространение материалов религиозного содержания возможен только после получения положительного заключения религиоведческой экспертизы.Это необходимо в целях предупреждения распространения в обществе идей и взглядов, способствующих нарушению межконфессионального согласия и религиозной толерантности, призывающих к насилию и произволу на религиозной почве.

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