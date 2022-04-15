Как будут оценивать религиозные материалы в Узбекистане: требования
11:55 15.04.2022 (обновлено: 11:59 15.04.2022)
Куда обратиться для того, чтобы получить заключение религиоведческой экспертизы, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило порядок изготовления, ввоза и распространения материалов религиозного содержания и проведения религиоведческой экспертизы.
В документе перечислены требования, которые должны соблюдать как физические, так и юридические лица.
Все материалы будут проверять на предмет преследования следующих целей:
дискриминация конституционных прав и свобод граждан по признаку пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного или общественного положения или иных обстоятельств либо порочащие произведения других лиц;
насильственное изменение конституционного строя Республики Узбекистан, подстрекательство к нарушению ее суверенитета и территориальной целостности;
пропаганда войны, насилия, терроризма, а также экстремизма, сепаратизма, религиозного фанатизма или фанатизма;
распространение информации, разжигающей национальную, расовую, этническую или религиозную ненависть;
призыв к изменению религиозных убеждений;
оскорбление или дискриминация чувств верующих;
продвижение наркотиков, их аналогов, психотропных веществ и прекурсоров.
Для получения заключения специальной экспертизы необходимо обратиться в уполномоченный орган — Комитет по делам религий при правительстве республики.
В Узбекистане, согласно закону "О свободе совести и религиозных организациях", изготовление, ввоз и распространение материалов религиозного содержания возможен только после получения положительного заключения религиоведческой экспертизы.
Это необходимо в целях предупреждения распространения в обществе идей и взглядов, способствующих нарушению межконфессионального согласия и религиозной толерантности, призывающих к насилию и произволу на религиозной почве.