Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220415/kak-budut-otsenivat-religioznye-materialy-v-uzbekistane-trebovaniya-23996113.html
Как будут оценивать религиозные материалы в Узбекистане: требования
Как будут оценивать религиозные материалы в Узбекистане: требования
Куда обратиться для того, чтобы получить заключение религиоведческой экспертизы, читайте в материале.
2022-04-15T11:55+0500
2022-04-15T11:59+0500
общество
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/18/20638559_153:359:1791:1280_1920x0_80_0_0_3f180a5f38791033cced1ad8ca7d7083.jpg
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило порядок изготовления, ввоза и распространения материалов религиозного содержания и проведения религиоведческой экспертизы.В документе перечислены требования, которые должны соблюдать как физические, так и юридические лица.Все материалы будут проверять на предмет преследования следующих целей:Для получения заключения специальной экспертизы необходимо обратиться в уполномоченный орган — Комитет по делам религий при правительстве республики.В Узбекистане, согласно закону "О свободе совести и религиозных организациях", изготовление, ввоз и распространение материалов религиозного содержания возможен только после получения положительного заключения религиоведческой экспертизы.Это необходимо в целях предупреждения распространения в обществе идей и взглядов, способствующих нарушению межконфессионального согласия и религиозной толерантности, призывающих к насилию и произволу на религиозной почве.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/18/20638559_92:0:1799:1280_1920x0_80_0_0_063afc986efb31b35a39d4bb4a52b5bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан

Как будут оценивать религиозные материалы в Узбекистане: требования

11:55 15.04.2022 (обновлено: 11:59 15.04.2022)
© Pixabay / İbrahim Mücahit Yıldız Коран, иллюстративное фото
Коран, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2022
© Pixabay / İbrahim Mücahit Yıldız
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Куда обратиться для того, чтобы получить заключение религиоведческой экспертизы, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило порядок изготовления, ввоза и распространения материалов религиозного содержания и проведения религиоведческой экспертизы.
В документе перечислены требования, которые должны соблюдать как физические, так и юридические лица.
Все материалы будут проверять на предмет преследования следующих целей:
дискриминация конституционных прав и свобод граждан по признаку пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного или общественного положения или иных обстоятельств либо порочащие произведения других лиц;
насильственное изменение конституционного строя Республики Узбекистан, подстрекательство к нарушению ее суверенитета и территориальной целостности;
пропаганда войны, насилия, терроризма, а также экстремизма, сепаратизма, религиозного фанатизма или фанатизма;
распространение информации, разжигающей национальную, расовую, этническую или религиозную ненависть;
призыв к изменению религиозных убеждений;
оскорбление или дискриминация чувств верующих;
продвижение наркотиков, их аналогов, психотропных веществ и прекурсоров.
Для получения заключения специальной экспертизы необходимо обратиться в уполномоченный орган — Комитет по делам религий при правительстве республики.
В Узбекистане, согласно закону "О свободе совести и религиозных организациях", изготовление, ввоз и распространение материалов религиозного содержания возможен только после получения положительного заключения религиоведческой экспертизы.
Это необходимо в целях предупреждения распространения в обществе идей и взглядов, способствующих нарушению межконфессионального согласия и религиозной толерантности, призывающих к насилию и произволу на религиозной почве.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0