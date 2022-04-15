https://uz.sputniknews.ru/20220415/kyrgyzstan-prisoedinitsya-k-agroekspressu---kakovy-vygody-dlya-uzbekistana-24008786.html

Кыргызстан присоединится к "Агроэкспрессу" - каковы выгоды для Узбекистана?

Кыргызстан присоединится к "Агроэкспрессу" - каковы выгоды для Узбекистана?

Если Кыргызстан будет поставлять свою продукцию в Россию через Фергану и Ташкент, может снизиться стоимость товаров.

2022-04-15T20:30+0500

2022-04-15T20:30+0500

2022-04-15T20:30+0500

экономика

кыргызстан

"агроэкспрессы"

узбекистан

ташкент

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"Агроэкспресс" может принести новые выгоды Узбекистану благодаря созданию новых маршрутов. Дело в том, что на данный момент в процессе присоединения к проекту находится Кыргызстан. В связи с этим руководство "Агроэкспресса" прорабатывает два маршрута поставок, и один из них проходит через города Узбекистана: Ош – Фергана – Ташкент – Москва.Какие перспективы данный маршрут может открыть для Узбекистана, разбирался корреспондент Sputnik.Меньше времени, меньше бюрократииУчитывая, что проект "Агроэкспресс" уже масштабирован на пространство всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС), благодаря новому маршруту Узбекистан сможет быстро и без потерь доставлять всю скоропортящуюся продукцию в Россию, Казахстан и Беларусь. Так считает доцент ташкентского филиала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Равшан Назаров.При этом сам Узбекистан будет получать мясные и молочные продукты тоже быстрее, чем обычно, отмечает эксперт. А быстрая доставка всегда влияет на стоимость."Уменьшение времени доставки и снижение затрат на хранение сделает товары более доступными для потребителей", - уточняет Равшан Назаров.При этом важно учитывать и бюрократический аспект. По словам Равшана Назарова, проект "Агроэкспресс" позволяет полностью урегулировать и упростить пограничные и таможенные вопросы."В соглашении об "Агроэкспрессе" предусмотрен принцип "зеленого коридора" при прохождении таможенных процедур, так как он нацелен на перевозку, прежде всего, скоропортящейся продукции", - уточняет эксперт.Все договоренности в силеВсе условия на перевозки плодоовощной и скоропортящейся продукции в рамках проекта "Агроэкспресс", о которых договорились Россия, Казахстан и Узбекистан, остаются актуальными и в 2022 году. Об этом Sputnik рассказали в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари"."В случае перевозки грузов по южной территории Кыргызстана маршрут пройдет по территории Узбекистана. Транзитное расстояние будет меняться в зависимости от станции отправления груза из Кыргызстана", - рассказали в компании.Присоединение Кыргызстана к проекту "Агроэкспресс" привлечет дополнительные объемы перевозок, считают в "Узбекистон темир йуллари". В случае полного состава у поезда будет сквозной транзит по территории Узбекистана. При не полносоставном поезде предусмотрена прицепка дополнительных контейнеров с узбекистанским грузом."Агроэкспресс" - это специализированный сервис АО "РЖД Логистика" при участии АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) по доставке грузов АПК в Китай, Узбекистан и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов.В конце 2021 - начале 2022 года Россия и Узбекистан провели несколько тестовых отправок агропромышленной продукции в рамках проекта "Агроэкспресс". Первая состоялась в ноябре прошлого года – рефрижераторные контейнеры отправились из России в Узбекистан с мясом птицы, а обратно привезли плодоовощную продукцию. Вторую отгрузку же отправили со станции Селятино в Московской области уже в январе 2022-го. В этот раз "Агроэкспресс" доставил на станцию Сергели шесть рефрижераторных контейнеров с мясом курицы.

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Анна Желиховская

кыргызстан, "агроэкспрессы", узбекистан, ташкент