https://uz.sputniknews.ru/20220415/my-nachali-reformu-vovremya-mirziyoev-o-sokraschenii-xlopkovyx-posevov-24003376.html

"Мы начали реформу вовремя: Мирзиёев о сокращении хлопковых посевов

"Мы начали реформу вовремя: Мирзиёев о сокращении хлопковых посевов

Глава государства оценил, насколько изменились мировые цены в марте и что с этим делать Узбекистану.

2022-04-15T15:35+0500

2022-04-15T15:35+0500

2022-04-15T15:48+0500

общество

мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев оценил, насколько продуктивны шаги по сокращению хлопковых посевов, которые проводятся в республике.Глава государства отметил, что в марте мировые цены на продукты питания выросли на 34%, а освобожденные от хлопка земли переданы под выращивание сельхозпродуктов.По его словам, если Узбекистан будет эффективно использовать имеющиеся земельные ресурсы, то уже в 2022-м страна произведет 7,7 млн тонн пшеницы и 23 млн тонн фруктов и овощей.Это, как отметил президент, обеспечит экспорт на 1,5 млрд долларов.Шавкат Мирзиёев также объявил, что в течение недели будет принята отдельная программа по смягчению последствий дефицита воды.Он поручил Министерству водного хозяйства и хокимам областей до 1 октября:На эти цели будет поэтапно выделено 300 млрд сумов.

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мирзиёев