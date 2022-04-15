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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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В Кыргызстане зацвел краснокнижный цветок Айгуль — фото
В Кыргызстане зацвел краснокнижный цветок Айгуль — фото
В этом году Рябчик Эдуарда зацвел на неделю раньше, поскольку в апреле жара пришла раньше, чем в прошлом году.
2022-04-15T07:02+0500
2022-04-15T07:02+0500
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ТАШКЕНТ, 15 апр – Sputnik. В Баткенской области Кыргызстана расцвел уникальный цветок Айгуль (Рябчик Эдуарда), сообщает Sputnik Кыргызстан. Цветок растет на склонах только одной горы — Айгуль-Таш на территории одноименного ботанического заповедника. Как говорят местные власти, в этом году эндемик зацвел на неделю раньше, поскольку в апреле жара пришла раньше, чем в прошлом году. Массовое цветение Рябчика Эдуарда начинается в апреле и длится две недели.По народному поверью тот, кто первым увидит раскрывшийся Айгуль, будет безгранично счастлив.Если цветок сорвать, он больше расти не будет. Поэтому работники лесхоза предупреждают посетителей и туристов, что срывать цветы нельзя, это влечет административный штраф.Рябчик Эдуарда был занесен в Красную книгу СССР в 1978 году, а в 2004-м — в Красную книгу Кыргызстана.
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кыргызстан, жара

В Кыргызстане зацвел краснокнижный цветок Айгуль — фото

07:02 15.04.2022
© Sputnik / Зульфия ТургуноваКраснокнижный цветок Айгуль зацвел в Баткене
Краснокнижный цветок Айгуль зацвел в Баткене - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2022
© Sputnik / Зульфия Тургунова
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В этом году цветок зацвел на неделю раньше, поскольку в апреле жара пришла раньше, чем в прошлом году.
ТАШКЕНТ, 15 апр – Sputnik. В Баткенской области Кыргызстана расцвел уникальный цветок Айгуль (Рябчик Эдуарда), сообщает Sputnik Кыргызстан.
© Sputnik / Зульфия ТургуноваКраснокнижный цветок Айгуль зацвел в Баткене
Краснокнижный цветок Айгуль зацвел в Баткене - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2022
Краснокнижный цветок Айгуль зацвел в Баткене
© Sputnik / Зульфия Тургунова
Цветок растет на склонах только одной горы — Айгуль-Таш на территории одноименного ботанического заповедника.
Как говорят местные власти, в этом году эндемик зацвел на неделю раньше, поскольку в апреле жара пришла раньше, чем в прошлом году. Массовое цветение Рябчика Эдуарда начинается в апреле и длится две недели.
По народному поверью тот, кто первым увидит раскрывшийся Айгуль, будет безгранично счастлив.
Если цветок сорвать, он больше расти не будет. Поэтому работники лесхоза предупреждают посетителей и туристов, что срывать цветы нельзя, это влечет административный штраф.
Рябчик Эдуарда был занесен в Красную книгу СССР в 1978 году, а в 2004-м — в Красную книгу Кыргызстана.
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