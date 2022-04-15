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В результате беспорядков в Иерусалиме пострадали более 150 человек
В результате беспорядков в Иерусалиме пострадали более 150 человек
В пятницу между палестинцами и израильскими силами безопасности произошли столкновения на Храмовой горе в Иерусалиме.
2022-04-15T17:56+0500
2022-04-15T17:56+0500
в мире
иерусалим
столкновение
беспорядки
храмовая гора
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. По данным Красного Полумесяца в результате столкновений между силами безопасности Израиля и палестинцами около мечети Аль-Акса в Иерусалиме пострадали более 150 человек и 8 офицеров полиции.По заявлению израильской стороны, конфликт вспыхнул после того, как палестинские демонстранты собрали камни и палки для атаки еврейских верующих, передает The Jerusalem Post.Согласно палестинским источникам, израильская полиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули, чтобы разогнать толпу.В исламском фонде, под чьим контролем находится мечеть Аль-Акса, рассказали, что изначально полиция вошла в молитвенный зал, когда верующие мусульмане собрались на утреннюю молитву.Впоследствии на территории мечети было арестовано 80 человек.При этом в пресс-службе полицейского ведомства Израиля заявляют, что после "инцидентов насилия, имевших место сегодня утром на Храмовой горе, израильская полиция продолжит обеспечивать и поддерживать свободу молитв во вторую пятницу Рамадана".Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд заявил, что он глубоко обеспокоен ухудшением ситуации с безопасностью на Храмовой горе.Министерство иностранных дел Иордании, в свою очередь, резко осудило действия израильских сил безопасности на горе, назвав их "серьезным нарушением". В МИД Иордании ответственности за произошедшее возложили на Израиль.Лидер арабской политической партии Израиля "Объединенный арабский список" Мансур Аббас заявил, что доступ к Аль-Аксе – это религиозное право всех мусульман, которому ежедневно мешают вторжения израильских сил безопасности, что, соответственно, вызывает гнев верующих.
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иерусалим, столкновение, беспорядки, храмовая гора

В результате беспорядков в Иерусалиме пострадали более 150 человек

17:56 15.04.2022
© AP Photo / Mahmoud IlleanПалестинский протестующий размахивает палестинским флагом во время столкновений с израильскими силами безопасности на территории мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима в пятницу, 15 апреля 2022 года
Палестинский протестующий размахивает палестинским флагом во время столкновений с израильскими силами безопасности на территории мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима в пятницу, 15 апреля 2022 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2022
© AP Photo / Mahmoud Illean
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В пятницу между палестинцами и израильскими силами безопасности произошли столкновения на Храмовой горе в Иерусалиме.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. По данным Красного Полумесяца в результате столкновений между силами безопасности Израиля и палестинцами около мечети Аль-Акса в Иерусалиме пострадали более 150 человек и 8 офицеров полиции.
По заявлению израильской стороны, конфликт вспыхнул после того, как палестинские демонстранты собрали камни и палки для атаки еврейских верующих, передает The Jerusalem Post.
Согласно палестинским источникам, израильская полиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули, чтобы разогнать толпу.
В исламском фонде, под чьим контролем находится мечеть Аль-Акса, рассказали, что изначально полиция вошла в молитвенный зал, когда верующие мусульмане собрались на утреннюю молитву.
Впоследствии на территории мечети было арестовано 80 человек.
При этом в пресс-службе полицейского ведомства Израиля заявляют, что после "инцидентов насилия, имевших место сегодня утром на Храмовой горе, израильская полиция продолжит обеспечивать и поддерживать свободу молитв во вторую пятницу Рамадана".
"Мы призываем верующих соблюдать мир и спокойствие молитв. Израильская полиция не позволит погромщикам нарушать ход богослужений и беспокоить верующих в этот священный день", -сообщили в пресс-службе.
Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд заявил, что он глубоко обеспокоен ухудшением ситуации с безопасностью на Храмовой горе.
"Провокации на Святой Эспланаде должны быть прекращены сейчас же. Допущение дальнейшего роста напряженности чревато новой эскалацией", - уточнил он.
Министерство иностранных дел Иордании, в свою очередь, резко осудило действия израильских сил безопасности на горе, назвав их "серьезным нарушением". В МИД Иордании ответственности за произошедшее возложили на Израиль.
Лидер арабской политической партии Израиля "Объединенный арабский список" Мансур Аббас заявил, что доступ к Аль-Аксе – это религиозное право всех мусульман, которому ежедневно мешают вторжения израильских сил безопасности, что, соответственно, вызывает гнев верующих.
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