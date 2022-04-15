https://uz.sputniknews.ru/20220415/v-xersone-nashli-materialy-na-eskortnits-kotoryx-ispolzovala-razvedka-ukrainy-24003994.html

В Херсоне нашли материалы на эскортниц, которых использовала разведка Украины

В Херсоне нашли материалы на эскортниц, которых использовала разведка Украины

Способных девушек передавали для обучения в закрытых учебных заведениях Службы внешней разведки Украины.

2022-04-15T15:49+0500

2022-04-15T15:49+0500

2022-04-15T15:49+0500

в мире

украина

разведка

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Представители российских силовых структур нашли в Херсоне материалы почти на 20 дам легкого поведения. Их использовала Служба внешней разведки Украины (СВРУ) в качестве информаторов, исполнителей особых поручений и даже диверсий. Об этом сообщает РИА Новости.По заявлению силовика, обнаружить засекреченный отдел удалось по наводке бывшего сотрудника спецслужб Украины.Известно, что затем сотрудник украинской разведки под видом фотографа-сводника завоевывал доверие девушек и предлагал им интересную перспективу. Российские спецслужбы смогли идентифицировать одного из таких "фотографов". Им оказался полковник, начальник 5-го отдела СВРУ по городу Херсону Александр Баденко.Более того "фотограф" предлагал потенциальным ифнорматорам выгодное замужество в России или на Западе. Наиболее раскрепощенным кандидаткам предлагали работу в сфере эскорт-услуг "с большой перспективой" и знакомство с состоятельными клиентами.Также наименее интересным направлением, с оперативной точки зрения, была работа обычной проститутки-информатора. Более способные "ученицы" направлялись в закрытые учебные заведения СВРУ.Украинский информатор передал российским силовикам ФИО и паспортные данные, а также и фотокопии анкет для знакомства с российскими и иностранными гражданами почти 20 жительниц Херсона.В силовых структурах подчеркнули, что указанные лица могут до сих пор использоваться для выполнения особых поручений СВР Украины на территории РФ и Европы.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, разведка