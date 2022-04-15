В Херсоне нашли материалы на эскортниц, которых использовала разведка Украины
Способных девушек передавали для обучения в закрытых учебных заведениях Службы внешней разведки Украины.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Представители российских силовых структур нашли в Херсоне материалы почти на 20 дам легкого поведения. Их использовала Служба внешней разведки Украины (СВРУ) в качестве информаторов, исполнителей особых поручений и даже диверсий. Об этом сообщает РИА Новости.
"В ходе проведения оперативных мероприятий российскими силовиками было обнаружено офисное здание, внутри которого находилось еще одно малозаметное изолированное помещение с отдельным входом, где располагалось подразделение 5-го департамента СВР Украины по работе с агентурой", - рассказал сотрудник российского силового ведомства.
По заявлению силовика, обнаружить засекреченный отдел удалось по наводке бывшего сотрудника спецслужб Украины.
"Этот источник раскрыл некоторые подробности деятельности сотрудников СВРУ, отдельные офицеры которого работали под прикрытием легенды профессионального фотографа для подбора оперативных источников. Перед вербовкой они собирали и анализировали данные потенциально интересных клиенток с сайтов знакомств, пабликов в соцсетях и личном общении", - пояснил сотрудник силового ведомства.
Известно, что затем сотрудник украинской разведки под видом фотографа-сводника завоевывал доверие девушек и предлагал им интересную перспективу. Российские спецслужбы смогли идентифицировать одного из таких "фотографов". Им оказался полковник, начальник 5-го отдела СВРУ по городу Херсону Александр Баденко.
Более того "фотограф" предлагал потенциальным ифнорматорам выгодное замужество в России или на Западе. Наиболее раскрепощенным кандидаткам предлагали работу в сфере эскорт-услуг "с большой перспективой" и знакомство с состоятельными клиентами.
"В зависимости от талантов самих девушек, их будущее определялось сотрудниками отдела кадров СВРУ по результатам психологического тестирования", - рассказал источник в силовом структурах.
Также наименее интересным направлением, с оперативной точки зрения, была работа обычной проститутки-информатора. Более способные "ученицы" направлялись в закрытые учебные заведения СВРУ.
"После обучения и стажировки девушки получали задания в качестве нелегалов-информаторов или диверсантов под глубоким прикрытием", - отметил силовик.
Украинский информатор передал российским силовикам ФИО и паспортные данные, а также и фотокопии анкет для знакомства с российскими и иностранными гражданами почти 20 жительниц Херсона.
В силовых структурах подчеркнули, что указанные лица могут до сих пор использоваться для выполнения особых поручений СВР Украины на территории РФ и Европы.