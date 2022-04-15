https://uz.sputniknews.ru/20220415/video-ne-tolko-stroyki--pochemu-migrantov-s-vysshim-obrazovaniem-stanovitsya-bolshe-24010355.html

Видео: Не только стройки – почему мигрантов с высшим образованием становится больше

Видео: Не только стройки – почему мигрантов с высшим образованием становится больше

Эксперт объяснил, какие специалисты из Узбекистана востребованы в России в этом году.

2022-04-15T21:00+0500

2022-04-15T21:00+0500

2022-04-15T21:00+0500

видео

мигранты

высшее образование

узбекистан

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Миграционный поток в Россию меняется. К такому выводу можно прийти, изучив статистику МВД РФ с начала 2022 года – за январь и февраль разрешение на работу в стране получили более 6 тыс высококвалифицированных специалистов.В прошлом году данный показатель составлял 3,8 тыс человек.Среди иностранцев с высшим образованием, выбирающих работу в России, есть и граждане Узбекистана. Об этом в интервью Sputnik сообщил исследователь проблем внешней трудовой миграции, кандидат экономических наук Шухрат Исакулов."Это IT-специалисты, рестораторы, архитекторы", - говорит он.Причина изменений в структуре миграции России – растущий спрос на специалистов высшей квалификации, объясняет эксперт. В стране уже действуют специальные государственные программы по привлечению специалистов высшей квалификации."Для них облегчили процедуры регистрации, на уровне отраслевых ведомств создаются различные преференции, чтобы иностранцы эффективно работали и комфортно себя чувствовали", - говорит Исакулов.В то же время в Узбекистане фиксируют увеличение потока российских специалистов, отмечает Шухрат Исакулов. Прежде всего, республику выбирают эксперты в области компьютерных технологий. Для их комфортного пребывания власти создают различные льготные условия. В частности, речь идет об IT-визе.Данная виза облегчает правила пребывания в Узбекистане и предусматривает равные социальные условия с гражданами Узбекистана, а также упрощенный порядок получения вида на жительство.Говоря о специалистах средней квалификации, Шухрат Исакулов считает, что в этом случае большую роль играет система оргнабора. По его мнению, она отвечает интересам и Узбекистана, и России. Причем нужно понимать, что речь идет не только об экономике и решении социальных проблем, но и о психологическом комфорте самих мигрантов и их близких, подчеркивает Исакулов."Семьи мигрантов могут быть уверены, что человек едет по определенной программе, у него будет социальная защита и гарантированная оплата труда", - объясняет он.Мигранты выбирают работу в России еще и потому, что страны давно наладили вопросы денежных переводов, отмечает эксперт."Курс рубля стабилизировался. В Узбекистане хорошо работает российская платежная система "МИР", - объясняет Исакулов.Почему узбекистанцев привлекают к работе на стратегически важных объектах России? Повлияет ли вступление Узбекистана в ЕАЭС на увеличение доходов мигрантов? Ответы на эти вопросы смотрите в полной версии интервью SputnikУзбекистан.

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

мигранты, высшее образование, узбекистан, видео