https://uz.sputniknews.ru/20220416/amerikantsy-vozmutilis-vyveshennomu-okolo-restorana-flagu-ukrainy--24018338.html
Американцы возмутились вывешенному около ресторана флагу Украины
Американцы возмутились вывешенному около ресторана флагу Украины
Управляющий стейк-хауса в США подвергся резкой общественной критике из-за вывешенного украинского флага.
2022-04-16T15:42+0500
2022-04-16T15:42+0500
2022-04-16T15:42+0500
в мире
сша
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флаг
стейк
критика
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ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. В Кентукки 41-летний управляющий рестораном Colton’s Steak House & Grill вызвал негодование рядовых американцев из-за флага Украины рядом с вывеской заведения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.Известно, что владелец ресторана вывесил украинский флаг в знак поддержки, так как тремя годами ранее усыновил ребенка на Украине.Такой поступок американца вызвал бурю негодования у его посетителей, которые стали оставлять отрицательные комментарии и отзывы о заведении в соцсетях.Затем клиенты ресторана перешли на гневные сообщения, в которых обвиняли хозяина и работников стейк-хауса в отсутствии патриотизма. Один официант не выдержал и даже расплакался.Также в сети комментаторы отмечали, что "предпочитают стейки без нацизма".Несмотря на это, владелец отказался снять украинский флаг даже после обрушившегося на него шквала критики.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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сша, украина, флаг, стейк, критика
Американцы возмутились вывешенному около ресторана флагу Украины
Управляющий стейк-хауса в США подвергся резкой общественной критике из-за вывешенного украинского флага.
ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik.
В Кентукки 41-летний управляющий рестораном Colton’s Steak House & Grill вызвал негодование рядовых американцев из-за флага Украины рядом с вывеской заведения. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на The Washington Post.
Известно, что владелец ресторана вывесил украинский флаг в знак поддержки, так как тремя годами ранее усыновил ребенка на Украине.
Такой поступок американца вызвал бурю негодования у его посетителей, которые стали оставлять отрицательные комментарии и отзывы о заведении в соцсетях.
"Моя семья не будет обедать в этом стейк-хаусе до тех пор, пока украинский флаг не заменят на наш национальный", — написал один из них.
Затем клиенты ресторана перешли на гневные сообщения, в которых обвиняли хозяина и работников стейк-хауса в отсутствии патриотизма. Один официант не выдержал и даже расплакался.
"Единственное, что вам удалось сделать, так это разделить ваших соотечественников. В наше время даже пообедать нельзя без обсуждения политики", — подчеркнул еще один посетитель.
Также в сети комментаторы отмечали, что "предпочитают стейки без нацизма".
Несмотря на это, владелец отказался снять украинский флаг даже после обрушившегося на него шквала критики.
Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.