Как изменятся спецшколы в Узбекистане - указ президента
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
В структуре Агентства президентских образовательных учреждений появятся 13 региональных отделений.
ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Сеть специализированных школ при Агентстве президентских образовательных учреждений расширится.
Согласно указу главы республики Шавката Мирзиёева, до первого сентября текущего года в систему Агентства переходят 141 спецшкола, а также 19 спецшкол-интернатов. Ранее их деятельность курировали различные министерства и ведомства.
До 1 июня 2023 года в структуру Агентства перейдут еще 5 спецшкол-интернатов и 3 спецшколы, действующие на базе домов "Мехрибонлик" и детских городков Министерства народного образования.
Кроме этого, в Узбекистане до 2024 года появятся ещё 25 специализированных школ.
Цель всех этих реформ – создание единого подхода в деятельности спецшкол, отмечается в указе.
В 2022/2023 учебном году прием в школы Агентства по направлениям, связанным с точными науками, осуществляется в 5–11 классы. По направлению естественных наук – в 7–11 классы.
Чтобы поступить в спецшколы Агентства, необходимо сдать вступительные экзамены по точным наукам, иностранным языкам, а также логическому мышлению. При этом школьники, ставшие победителями третьего (областного) этапа основных предметных, международных или региональных олимпиад, поступят в спецшколы без вступительных экзаменов.
Согласно указу главы республики Шавката Мирзиёева, до первого сентября текущего года в систему Агентства переходят 141 спецшкола, а также 19 спецшкол-интернатов. Ранее их деятельность курировали различные министерства и ведомства.
До 1 июня 2023 года в структуру Агентства перейдут еще 5 спецшкол-интернатов и 3 спецшколы, действующие на базе домов "Мехрибонлик" и детских городков Министерства народного образования.
Кроме этого, в Узбекистане до 2024 года появятся ещё 25 специализированных школ.
Цель всех этих реформ – создание единого подхода в деятельности спецшкол, отмечается в указе.
В 2022/2023 учебном году прием в школы Агентства по направлениям, связанным с точными науками, осуществляется в 5–11 классы. По направлению естественных наук – в 7–11 классы.
Чтобы поступить в спецшколы Агентства, необходимо сдать вступительные экзамены по точным наукам, иностранным языкам, а также логическому мышлению. При этом школьники, ставшие победителями третьего (областного) этапа основных предметных, международных или региональных олимпиад, поступят в спецшколы без вступительных экзаменов.