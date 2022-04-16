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https://uz.sputniknews.ru/20220416/kak-izmenyatsya-spetsshkoly-v-uzbekistane---ukaz-prezidenta-24020389.html
Как изменятся спецшколы в Узбекистане - указ президента
Как изменятся спецшколы в Узбекистане - указ президента
В структуре Агентства президентских образовательных учреждений появятся 13 региональных отделений.
2022-04-16T18:33+0500
2022-04-16T18:33+0500
общество
школа
узбекистан
президент
указ
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ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Сеть специализированных школ при Агентстве президентских образовательных учреждений расширится. Согласно указу главы республики Шавката Мирзиёева, до первого сентября текущего года в систему Агентства переходят 141 спецшкола, а также 19 спецшкол-интернатов. Ранее их деятельность курировали различные министерства и ведомства. До 1 июня 2023 года в структуру Агентства перейдут еще 5 спецшкол-интернатов и 3 спецшколы, действующие на базе домов "Мехрибонлик" и детских городков Министерства народного образования. Кроме этого, в Узбекистане до 2024 года появятся ещё 25 специализированных школ. Цель всех этих реформ – создание единого подхода в деятельности спецшкол, отмечается в указе. В 2022/2023 учебном году прием в школы Агентства по направлениям, связанным с точными науками, осуществляется в 5–11 классы. По направлению естественных наук – в 7–11 классы. Чтобы поступить в спецшколы Агентства, необходимо сдать вступительные экзамены по точным наукам, иностранным языкам, а также логическому мышлению. При этом школьники, ставшие победителями третьего (областного) этапа основных предметных, международных или региональных олимпиад, поступят в спецшколы без вступительных экзаменов.
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школа, узбекистан, президент, указ

Как изменятся спецшколы в Узбекистане - указ президента

18:33 16.04.2022
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.04.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В структуре Агентства президентских образовательных учреждений появятся 13 региональных отделений.
ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Сеть специализированных школ при Агентстве президентских образовательных учреждений расширится.

Согласно указу главы республики Шавката Мирзиёева, до первого сентября текущего года в систему Агентства переходят 141 спецшкола, а также 19 спецшкол-интернатов. Ранее их деятельность курировали различные министерства и ведомства.

До 1 июня 2023 года в структуру Агентства перейдут еще 5 спецшкол-интернатов и 3 спецшколы, действующие на базе домов "Мехрибонлик" и детских городков Министерства народного образования.

Кроме этого, в Узбекистане до 2024 года появятся ещё 25 специализированных школ.

Цель всех этих реформ – создание единого подхода в деятельности спецшкол, отмечается в указе.

В 2022/2023 учебном году прием в школы Агентства по направлениям, связанным с точными науками, осуществляется в 5–11 классы. По направлению естественных наук – в 7–11 классы.

Чтобы поступить в спецшколы Агентства, необходимо сдать вступительные экзамены по точным наукам, иностранным языкам, а также логическому мышлению. При этом школьники, ставшие победителями третьего (областного) этапа основных предметных, международных или региональных олимпиад, поступят в спецшколы без вступительных экзаменов.
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