https://uz.sputniknews.ru/20220416/mid-rossii-kampaniya-ssha-po-isklyucheniyu-rossii-iz-spch-oon--teatr-absurda-24017348.html

МИД России: кампания США по исключению России из СПЧ ООН – театр абсурда

МИД России: кампания США по исключению России из СПЧ ООН – театр абсурда

Замглавы МИД России Вершинин напомнил, что США неоднократно нарушали основы гуманитарного права.

2022-04-16T13:04+0500

2022-04-16T13:04+0500

2022-04-16T13:04+0500

россия

мид рф

сша

совет по правам человека оон

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Кампания Соединенных Штатов Америки, нацеленная на исключение России из Совета по правам человека ООН (СПЧ ООН) – это театр абсурда, так как американская сторона не единожды нарушала основы международного гуманитарного права. США не соответствуют критериям членства в совете, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Об этом сообщает РИА Новости.Замглавы российского внешнеполитического ведомства напомнил, что США ратифицировали только пять из 12 основных международных правозащитных конвенций и факультативных протоколов.Более того, Вершинин напомнил, что невзирая на декларируемой гендерное равноправие, Штаты до сих пор не присоединились к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенция о правах ребенка, Конвенция о правах инвалидов также не были ратифицированы США.По мнению дипломата, за последнее время американские власти одобрили посещение страны только для трех спецдокладчиков СПЧ.Он считает, что США — страна, "где проявления расизма и расовой дискриминации не только не изжиты в XXI веке, но и приняли системный и структурный характер".Российский дипломат особо выделил, что страна с таким "послужным списком" в сфере прав человека берется решать, кто из членов заслуживает остаться в Совете ООН по правам человека.Напомним: ранее, 7 апреля, Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете по правам человека.Известно, что за проголосовали 93 государства, включая Сербию и Израиль. Против проголосовали 24 государства, включая Узбекистан. Среди стран, не поддержавших инициативу, Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Республика Конго, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Таджикистан, , Вьетнам, Зимбабве.Воздержались 58 государств. В их число входит Египет, Камерун, Гана, Индия, Кувейт, Мексика, Монголия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и ОАЭ.Проект резолюции подготовила группа западных стран, в том числе США, Украина, Латвия. Согласно тексту документа, Генассамблея из-за "действий на Украине" постановляет приостановить права членства России в СПЧ. При этом там сказано, что ГА может "пересмотреть вопрос в случае необходимости".Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин заявил о досрочном выходе из СПЧ с 7 апреля. По его мнению, данное решение "не является отступлением от международных обязательств в правозащитной сфере".Согласно словам Кузьмина, Москва считает резолюцию "неправомерным и политически мотивированным шагом". Сам совет, утверждает Кузьмин, "монополизирован одной группой стран, использующих его в своих целях".

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мид рф, сша, совет по правам человека оон