https://uz.sputniknews.ru/20220416/na-stroyke-v-almaty-rabochix-pridavilo-armaturoy---video-24020654.html
На стройке в Алматы рабочих придавило арматурой - видео
На стройке в Алматы рабочих придавило арматурой - видео
В результате ЧП три человека были госпитализированы.
2022-04-16T20:29+0500
2022-04-16T20:29+0500
2022-04-16T20:29+0500
происшествия
алматы
стройка
чп
госпитализация
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. На строительном объекте нового жилого комплекса в Алматы во время трудового дня на рабочих упала арматура. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.Троих пострадавших доставили в центральную городскую клиническую больницу с закрытыми травмами и ушибами. После оказания необходимой медпомощи все были отпущены домой. В связи с инцидентом полиция Бостандыкского района проводит проверки по факту нарушения техники безопасности.
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алматы, стройка, чп, госпитализация
На стройке в Алматы рабочих придавило арматурой - видео
В результате ЧП четыре человека были госпитализированы.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. На строительном объекте нового жилого комплекса в Алматы во время трудового дня на рабочих упала арматура. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
Троих пострадавших доставили в центральную городскую клиническую больницу с закрытыми травмами и ушибами. После оказания необходимой медпомощи все были отпущены домой.
"По пострадавшим рабочим назначена судебно-медицинская экспертиза. Благо, обошлось без погибших", - сообщила пресс-служба департамента полиции Алматы корреспонденту Sputnik.
В связи с инцидентом полиция Бостандыкского района проводит проверки по факту нарушения техники безопасности.