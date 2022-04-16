https://uz.sputniknews.ru/20220416/na-stroyke-v-almaty-rabochix-pridavilo-armaturoy---video-24020654.html

На стройке в Алматы рабочих придавило арматурой - видео

На стройке в Алматы рабочих придавило арматурой - видео

В результате ЧП три человека были госпитализированы.

2022-04-16T20:29+0500

2022-04-16T20:29+0500

2022-04-16T20:29+0500

происшествия

алматы

стройка

чп

госпитализация

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. На строительном объекте нового жилого комплекса в Алматы во время трудового дня на рабочих упала арматура. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.Троих пострадавших доставили в центральную городскую клиническую больницу с закрытыми травмами и ушибами. После оказания необходимой медпомощи все были отпущены домой. В связи с инцидентом полиция Бостандыкского района проводит проверки по факту нарушения техники безопасности.

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алматы, стройка, чп, госпитализация