https://uz.sputniknews.ru/20220416/ofisy-agentstva-po-vneshney-migratsii-uzbekistana-otkrylis-v-10-gorodax-rossii-24021195.html

Офисы агентства по внешней миграции Узбекистана открылись в 10 городах России

Офисы агентства по внешней миграции Узбекистана открылись в 10 городах России

Общее количество представительств агентства в России - 16.

2022-04-16T21:40+0500

2022-04-16T21:40+0500

2022-04-16T21:40+0500

общество

узбекистан

агентство по вопросам внешней трудовой миграции узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/645/22/6452285_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4328990dfa29f6222f21447fc0a565d0.jpg

ТАШКЕНТ, 16 апр – РИА Новости. Агентство по внешней миграции Узбекистана открывает двери своих представительства еще в десяти регионах России. На данный момент их общее число увеличилось до 16. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу ведомства.Ранее первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов рассказал, что ведомство уже с апреля намеревается расширить количество представительств агентства по внешней миграции в российских городах. По заявлению замминистра, при этих представительствах также будут созданы центры поддержки прав мигрантов. Там будут рассматривать трудовые споры узбекистанцев с российскими работодателями.Новые представительства также открыли в казахстанском Шымкенте и турецком Стамбуле.Остальные представительства агентства уже открыты в шести городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Новосибирске и Екатеринбурге. Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года. По официальным данным узбекистанской стороны, на 1 января 2022 года в России работали более 1 млн узбекистанцев, или 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом. В том числе за счет организованного набора - 100,1 тыс. человек (рост почти в 10 раз). В январе-марте оргнабор сократился в 3,7 раза, до 2,2 тыс. узбекистанцев.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, агентство по вопросам внешней трудовой миграции узбекистана