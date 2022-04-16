https://uz.sputniknews.ru/20220416/rossiyskiy-senator-raskryl-istinnoe-prednaznachenie-baydena-24021356.html
Российский сенатор раскрыл истинное предназначение Байдена
Российский сенатор раскрыл истинное предназначение Байдена
Рейтинг доверия американскому президенту достиг рекордно низкого показателя.
2022-04-16T22:19+0500
2022-04-16T22:19+0500
2022-04-16T22:19+0500
в мире
джо байден
рейтинг
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ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президентство Джо Байдена, судя по последним опросам американцев, не может считаться успешным. Таким образом политик прокомментировал на своем Telegram-канале падение рейтинга доверия главе США. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.Ранее телеканал CNN сообщил, что рейтинг доверия Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя. Согласно обобщенному анализу опросов, опубликованных четырьмя организациями на этой неделе, уровень доверия президенту США — порядка 41%, а, по данным одного из них, — лишь 33%. Это рекордно низкий показатель в сравнении со всеми предшественниками Байдена за аналогичный период президентского срока.Он уверен, что президентство Джо Байдена не может считаться успешным и вдохновляющим из-за рекордно низкого уровня поддержки со стороны населения.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
джо байден, рейтинг
Российский сенатор раскрыл истинное предназначение Байдена
Рейтинг доверия американскому президенту достиг рекордно низкого показателя.
ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президентство Джо Байдена, судя по последним опросам американцев, не может считаться успешным. Таким образом политик прокомментировал на своем Telegram-канале падение рейтинга доверия главе США. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.
Ранее телеканал CNN сообщил, что рейтинг доверия Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя. Согласно обобщенному анализу опросов, опубликованных четырьмя организациями на этой неделе, уровень доверия президенту США — порядка 41%, а, по данным одного из них, — лишь 33%. Это рекордно низкий показатель в сравнении со всеми предшественниками Байдена за аналогичный период президентского срока.
"Это еще раз доказывает, что Байден был нужен лишь для того, чтобы убрать из Белого дома Трампа", — написал Пушков.
Он уверен, что президентство Джо Байдена не может считаться успешным и вдохновляющим из-за рекордно низкого уровня поддержки со стороны населения.