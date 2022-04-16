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Российский сенатор раскрыл истинное предназначение Байдена
Российский сенатор раскрыл истинное предназначение Байдена
Рейтинг доверия американскому президенту достиг рекордно низкого показателя.
2022-04-16T22:19+0500
2022-04-16T22:19+0500
в мире
джо байден
рейтинг
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ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президентство Джо Байдена, судя по последним опросам американцев, не может считаться успешным. Таким образом политик прокомментировал на своем Telegram-канале падение рейтинга доверия главе США. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.Ранее телеканал CNN сообщил, что рейтинг доверия Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя. Согласно обобщенному анализу опросов, опубликованных четырьмя организациями на этой неделе, уровень доверия президенту США — порядка 41%, а, по данным одного из них, — лишь 33%. Это рекордно низкий показатель в сравнении со всеми предшественниками Байдена за аналогичный период президентского срока.Он уверен, что президентство Джо Байдена не может считаться успешным и вдохновляющим из-за рекордно низкого уровня поддержки со стороны населения.
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джо байден, рейтинг

Российский сенатор раскрыл истинное предназначение Байдена

22:19 16.04.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.04.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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Рейтинг доверия американскому президенту достиг рекордно низкого показателя.
ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президентство Джо Байдена, судя по последним опросам американцев, не может считаться успешным. Таким образом политик прокомментировал на своем Telegram-канале падение рейтинга доверия главе США. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.
Ранее телеканал CNN сообщил, что рейтинг доверия Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя. Согласно обобщенному анализу опросов, опубликованных четырьмя организациями на этой неделе, уровень доверия президенту США — порядка 41%, а, по данным одного из них, — лишь 33%. Это рекордно низкий показатель в сравнении со всеми предшественниками Байдена за аналогичный период президентского срока.
"Это еще раз доказывает, что Байден был нужен лишь для того, чтобы убрать из Белого дома Трампа", — написал Пушков.
Он уверен, что президентство Джо Байдена не может считаться успешным и вдохновляющим из-за рекордно низкого уровня поддержки со стороны населения.
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