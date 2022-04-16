https://uz.sputniknews.ru/20220416/rossiyskiy-senator-raskryl-istinnoe-prednaznachenie-baydena-24021356.html

Российский сенатор раскрыл истинное предназначение Байдена

Российский сенатор раскрыл истинное предназначение Байдена

Рейтинг доверия американскому президенту достиг рекордно низкого показателя.

2022-04-16T22:19+0500

2022-04-16T22:19+0500

2022-04-16T22:19+0500

в мире

джо байден

рейтинг

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ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президентство Джо Байдена, судя по последним опросам американцев, не может считаться успешным. Таким образом политик прокомментировал на своем Telegram-канале падение рейтинга доверия главе США. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.Ранее телеканал CNN сообщил, что рейтинг доверия Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя. Согласно обобщенному анализу опросов, опубликованных четырьмя организациями на этой неделе, уровень доверия президенту США — порядка 41%, а, по данным одного из них, — лишь 33%. Это рекордно низкий показатель в сравнении со всеми предшественниками Байдена за аналогичный период президентского срока.Он уверен, что президентство Джо Байдена не может считаться успешным и вдохновляющим из-за рекордно низкого уровня поддержки со стороны населения.

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2022

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

джо байден, рейтинг