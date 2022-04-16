https://uz.sputniknews.ru/20220416/svekla-i-kimchi-chto-nujno-est-tem-komu-za-40--24021673.html
Свекла и кимчи. Что нужно есть тем, кому за 40
Свекла и кимчи. Что нужно есть тем, кому за 40
Диетолог перечислила продукты, которые необходимо употреблять в пищу каждый день, чтобы сохранить здоровье внутренних органов и кожи.
2022-04-16T23:01+0500
2022-04-16T23:01+0500
2022-04-16T23:01+0500
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диетолог
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кожа
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Здоровье человека и его внешний вид во многом зависят от системы питания. Что нужно есть людям старше 40 лет, агентству РИА Новости рассказала нутрициолог и диетолог Наталья Ковальская. Переедать вредноЭто правило знают все. Но как сократить объемы порций еды? Просто сделать питание сбалансированным, говорит Ковальская.Источники сбалансированного питания: листовая зелень, овощи, бобовые, орехи, ягоды, фрукты, а также продукты ферментирования — квашеную капусту, свеклу, мисо, кимчи, кефир. Куриная грудка - еще не все Многие люди думают, что здоровое питание - это прежде всего куриная грудка с гречкой на гарнир, отмечает Ковальская. Однако однообразие в питании не несет пользы здоровью. Также нужно помнить о ягодах — это черника, голубика, клюква, брусника, красная и черная смородина, облепиха, крыжовник, малина, клубника, ежевика. Стоит регулярно есть и зелень, поскольку она является источником витамина К1, обеспечивающего нормальное свертывание крови, и минералов. В этом случае Наталья Ковальская советует уделять внимание такой салатной зелени, как айсберг, руккола, романо, фриссе, фриллис, фенхель, пастернак, радиччио, кэйл и мангольд. Полезны для организма и традиционные укроп, шпинат, базилик, петрушка, напоминает эксперт.Важность приправ Также людям старше сорока стоит чаще есть продукты, которые снизят уровень воспалительных процессов в организме. К ним относятся приправы — имбирь, куркума, перец (если нет противопоказаний). Кроме этого, по словам Ковальской, нужно обязательно употреблять продукты, содержащие жирные кислоты омега-3: жирную рыбу, льняное масло, семена льна, чиа, оливковое масло и масло авокадо.
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MIA „Rosiya Segodnya“
диетолог, продукты, здоровье, кожа
Свекла и кимчи. Что нужно есть тем, кому за 40
Диетолог перечислила продукты, которые необходимо употреблять в пищу каждый день, чтобы сохранить здоровье внутренних органов и кожи.
Здоровье человека и его внешний вид во многом зависят от системы питания. Что нужно есть людям старше 40 лет, агентству РИА Новости
рассказала нутрициолог и диетолог Наталья Ковальская.
Переедать вредно
Это правило знают все. Но как сократить объемы порций еды? Просто сделать питание сбалансированным, говорит Ковальская.
"Сбалансированным не только по белкам, жирам и углеводам, согласно вашим индивидуальным нормам, но и насколько это возможно - по витаминам, микроэлементам, незаменимым жирным кислотам и аминокислотам", — объясняет эксперт.
Источники сбалансированного питания: листовая зелень, овощи, бобовые, орехи, ягоды, фрукты, а также продукты ферментирования — квашеную капусту, свеклу, мисо, кимчи, кефир.
Куриная грудка - еще не все
Многие люди думают, что здоровое питание - это прежде всего куриная грудка с гречкой на гарнир, отмечает Ковальская. Однако однообразие в питании не несет пользы здоровью.
"Научитесь добиваться разнообразия внутри каждой продуктовой группы. Например, бобовые — это не только зерновая фасоль и горох, но и чечевица, маш, нут, бобы, стручковая и спаржевая фасоль", - рассуждает диетолог.
Также нужно помнить о ягодах — это черника, голубика, клюква, брусника, красная и черная смородина, облепиха, крыжовник, малина, клубника, ежевика.
Стоит регулярно есть и зелень, поскольку она является источником витамина К1, обеспечивающего нормальное свертывание крови, и минералов. В этом случае Наталья Ковальская советует уделять внимание такой салатной зелени, как айсберг, руккола, романо, фриссе, фриллис, фенхель, пастернак, радиччио, кэйл и мангольд.
Полезны для организма и традиционные укроп, шпинат, базилик, петрушка, напоминает эксперт.
Важность приправ
Также людям старше сорока стоит чаще есть продукты, которые снизят уровень воспалительных процессов в организме. К ним относятся приправы — имбирь, куркума, перец (если нет противопоказаний).
Кроме этого, по словам Ковальской, нужно обязательно употреблять продукты, содержащие жирные кислоты омега-3: жирную рыбу, льняное масло, семена льна, чиа, оливковое масло и масло авокадо.