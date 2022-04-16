https://uz.sputniknews.ru/20220416/svekla-i-kimchi-chto-nujno-est-tem-komu-za-40--24021673.html

Свекла и кимчи. Что нужно есть тем, кому за 40

Свекла и кимчи. Что нужно есть тем, кому за 40

Диетолог перечислила продукты, которые необходимо употреблять в пищу каждый день, чтобы сохранить здоровье внутренних органов и кожи.

2022-04-16T23:01+0500

2022-04-16T23:01+0500

2022-04-16T23:01+0500

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Здоровье человека и его внешний вид во многом зависят от системы питания. Что нужно есть людям старше 40 лет, агентству РИА Новости рассказала нутрициолог и диетолог Наталья Ковальская. Переедать вредноЭто правило знают все. Но как сократить объемы порций еды? Просто сделать питание сбалансированным, говорит Ковальская.Источники сбалансированного питания: листовая зелень, овощи, бобовые, орехи, ягоды, фрукты, а также продукты ферментирования — квашеную капусту, свеклу, мисо, кимчи, кефир. Куриная грудка - еще не все Многие люди думают, что здоровое питание - это прежде всего куриная грудка с гречкой на гарнир, отмечает Ковальская. Однако однообразие в питании не несет пользы здоровью. Также нужно помнить о ягодах — это черника, голубика, клюква, брусника, красная и черная смородина, облепиха, крыжовник, малина, клубника, ежевика. Стоит регулярно есть и зелень, поскольку она является источником витамина К1, обеспечивающего нормальное свертывание крови, и минералов. В этом случае Наталья Ковальская советует уделять внимание такой салатной зелени, как айсберг, руккола, романо, фриссе, фриллис, фенхель, пастернак, радиччио, кэйл и мангольд. Полезны для организма и традиционные укроп, шпинат, базилик, петрушка, напоминает эксперт.Важность приправ Также людям старше сорока стоит чаще есть продукты, которые снизят уровень воспалительных процессов в организме. К ним относятся приправы — имбирь, куркума, перец (если нет противопоказаний). Кроме этого, по словам Ковальской, нужно обязательно употреблять продукты, содержащие жирные кислоты омега-3: жирную рыбу, льняное масло, семена льна, чиа, оливковое масло и масло авокадо.

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диетолог, продукты, здоровье, кожа