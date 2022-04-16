https://uz.sputniknews.ru/20220416/ukraina-i-vse-ostalnye---papa-rimskiy-nazval-pozitsiyu-zapada-rasizmom-24020840.html
Украина и все остальные - Папа Римский назвал позицию Запада расизмом
Украина и все остальные - Папа Римский назвал позицию Запада расизмом
Папа Римский назвал расизмом тот факт, что Запад делит беженцев на украинских и на всех остальных.
2022-04-16T17:55+0500
2022-04-16T17:55+0500
2022-04-16T18:01+0500
в мире
украина
папа римский франциск
запад
расизм
беженцы
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ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Ватикан подвергся давлению со стороны украинских властей из-за решения провести крестный ход в Страстную пятницу с участием украинки и русской, пишет французский журнал Marianne. Понтифик решил включить в состав Крестного хода двух женщин – русскую и украинку, которые вместе понесут крест. Обе женщины более 20 лет проживают в Италии и работают вместе в хосписе. В Киеве эта инициатива вызвала волну возмущений. Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил, что "украинское дипломатическое представительство понимает и разделяет опасения Украины и других сообществ по поводу решения объединить украинскую женщину и русскую". Однако Ватикан не отменил шествие украинки и русской на Крестном ходе. Как заявила сама украинская участница шествия (известно, что ее зовут Ирина): "Мы братья. Мы два близких народа, у которых много общего". В результате депутат Рады Владимир Вятрович назвал за это украинку "невменяемой". Сам же глава католической церкви не остался в стороне и высказал свое мнение относительно неравноправного отношения со стороны Запада к украинским беженцам и беженцам из других стран, назвав это расизмом.
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украина, папа римский франциск, запад, расизм, беженцы
Украина и все остальные - Папа Римский назвал позицию Запада расизмом
17:55 16.04.2022 (обновлено: 18:01 16.04.2022)
Папа Римский назвал расизмом тот факт, что Запад делит беженцев на украинских и на всех остальных.
ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Ватикан подвергся давлению со стороны украинских властей из-за решения провести крестный ход в Страстную пятницу с участием украинки и русской, пишет французский журнал Marianne.
Понтифик решил включить в состав Крестного хода двух женщин – русскую и украинку, которые вместе понесут крест. Обе женщины более 20 лет проживают в Италии и работают вместе в хосписе.
В Киеве эта инициатива вызвала волну возмущений. Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил, что "украинское дипломатическое представительство понимает и разделяет опасения Украины и других сообществ по поводу решения объединить украинскую женщину и русскую".
Однако Ватикан не отменил шествие украинки и русской на Крестном ходе. Как заявила сама украинская участница шествия (известно, что ее зовут Ирина): "Мы братья. Мы два близких народа, у которых много общего". В результате депутат Рады Владимир Вятрович назвал за это украинку "невменяемой".
Сам же глава католической церкви не остался в стороне и высказал свое мнение относительно неравноправного отношения со стороны Запада к украинским беженцам и беженцам из других стран, назвав это расизмом.
"Беженцы делятся на первый и второй классы — по цвету кожи, в зависимости от того, откуда он — из развитой или слаборазвитой страны. Мы расисты, и это плохо", — сказал Франциск, по сообщениям украинских СМИ со ссылкой на итальянское общественное телевидение RAI.