https://uz.sputniknews.ru/20220416/ukraina-i-vse-ostalnye---papa-rimskiy-nazval-pozitsiyu-zapada-rasizmom-24020840.html

Украина и все остальные - Папа Римский назвал позицию Запада расизмом

Украина и все остальные - Папа Римский назвал позицию Запада расизмом

Папа Римский назвал расизмом тот факт, что Запад делит беженцев на украинских и на всех остальных.

2022-04-16T17:55+0500

2022-04-16T17:55+0500

2022-04-16T18:01+0500

в мире

украина

папа римский франциск

запад

расизм

беженцы

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ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Ватикан подвергся давлению со стороны украинских властей из-за решения провести крестный ход в Страстную пятницу с участием украинки и русской, пишет французский журнал Marianne. Понтифик решил включить в состав Крестного хода двух женщин – русскую и украинку, которые вместе понесут крест. Обе женщины более 20 лет проживают в Италии и работают вместе в хосписе. В Киеве эта инициатива вызвала волну возмущений. Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш заявил, что "украинское дипломатическое представительство понимает и разделяет опасения Украины и других сообществ по поводу решения объединить украинскую женщину и русскую". Однако Ватикан не отменил шествие украинки и русской на Крестном ходе. Как заявила сама украинская участница шествия (известно, что ее зовут Ирина): "Мы братья. Мы два близких народа, у которых много общего". В результате депутат Рады Владимир Вятрович назвал за это украинку "невменяемой". Сам же глава католической церкви не остался в стороне и высказал свое мнение относительно неравноправного отношения со стороны Запада к украинским беженцам и беженцам из других стран, назвав это расизмом.

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украина, папа римский франциск, запад, расизм, беженцы