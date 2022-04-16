https://uz.sputniknews.ru/20220416/v-samarkande-sostoyalos-otkrytie-molodejnogo-texnoparka---video-24020029.html

В Самарканде состоялось открытие Молодежного технопарка - видео

В Самарканде состоялось открытие Молодежного технопарка - видео

На базе технопарка узбекистанская молодежь сможет получить новые инновационные профессии.

2022-04-16T17:22+0500

2022-04-16T17:22+0500

2022-04-16T17:22+0500

общество

самарканд

технопарк

инновации

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ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. В Самаркандской области 15 апреля открылся Молодежный технопарк. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития Узбекистана.В технопарке будет осуществляться поддержка технических проектов учащихся и студентов. Таким образом, среди молодого поколения узбекистанцев повысится интерес к инженерии. Учащиеся смогут закрепить имеющиеся знаний и применить их на практике.Здесь молодые узбекистанцы смогут получить профессии будущего по следующим направлениям: робототехника и мехатроника, электроника, 3D-прототипирование, 3D-моделирование и программирование, сообщает ведомство.Студенты, которые разработают прототип своих проектов по одному из направлений, будут допущены к программе акселерации. Те, из ребят, кто успешно завершит программу, смогут получить финансовую поддержку для их реализации.Известно, что молодежный технопарк оснащен современным лабораторным оборудованием и методиками. Все расходы взяло на себя Министерство инновационного развития Узбекистана.На церемонии открытия технопарка присутствовали министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов, хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов, а также ректор Самаркандского государственного университета Рустам Холмуродов. Помимо этого, открытие аналогичных технопарков также состоялось в Андижанской и Ахангаранской областях. До конца года планируется создать такие молодежные учреждения и в остальных семи областях страны.

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самарканд, технопарк, инновации