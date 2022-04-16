https://uz.sputniknews.ru/20220416/video-kak-budet-vyglyadet-novyy-belyy-dom-kyrgyzstana--24020489.html

Видео: как будет выглядеть новый "Белый дом" Кыргызстана

Видео: как будет выглядеть новый "Белый дом" Кыргызстана

Как заявил Садыр Жапаров, на строительство новой администрации президента не потратят ни копейки из бюджета.

2022-04-16T19:12+0500

2022-04-16T19:12+0500

2022-04-16T19:12+0500

в мире

кыргызстан

администрация президента

белый дом

садыр жапаров

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В Бишкеке возведут новое здание администрации президента. Лидер Кыргызстана Садыр Жапаров уже заложил капсулу под строительство нового здания администрации президента. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу главы республики. Проект будущего здания анонсировали в видеоформате.Известно, что главный административный комплекс Кыргызстана возведут на месте снесенной гостиницы "Иссык-Куль" и огородят забором. Как отмечают в пресс-службе Жапарова, строительство новой администрации позволит оптимизировать работу центрального аппарата управления и ускорит взаимодействие организаций. Расположение госорганов в одном комплексе позволит также снизит нагрузку на улично-дорожную сеть центра Бишкека. Кроме этого, Садыр Жапаров объяснил, на каких условиях строят новое здание администрации президента.В своем сообщении глава государства заверил кыргызстанцев, что на строительство данного комплекса не потратят ни копейки из бюджета.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кыргызстан, администрация президента, белый дом, садыр жапаров