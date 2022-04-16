https://uz.sputniknews.ru/20220416/video-kak-budet-vyglyadet-novyy-belyy-dom-kyrgyzstana--24020489.html
Видео: как будет выглядеть новый "Белый дом" Кыргызстана
Видео: как будет выглядеть новый "Белый дом" Кыргызстана
Как заявил Садыр Жапаров, на строительство новой администрации президента не потратят ни копейки из бюджета.
2022-04-16T19:12+0500
2022-04-16T19:12+0500
2022-04-16T19:12+0500
в мире
кыргызстан
администрация президента
белый дом
садыр жапаров
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В Бишкеке возведут новое здание администрации президента. Лидер Кыргызстана Садыр Жапаров уже заложил капсулу под строительство нового здания администрации президента. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу главы республики. Проект будущего здания анонсировали в видеоформате.Известно, что главный административный комплекс Кыргызстана возведут на месте снесенной гостиницы "Иссык-Куль" и огородят забором. Как отмечают в пресс-службе Жапарова, строительство новой администрации позволит оптимизировать работу центрального аппарата управления и ускорит взаимодействие организаций. Расположение госорганов в одном комплексе позволит также снизит нагрузку на улично-дорожную сеть центра Бишкека. Кроме этого, Садыр Жапаров объяснил, на каких условиях строят новое здание администрации президента.В своем сообщении глава государства заверил кыргызстанцев, что на строительство данного комплекса не потратят ни копейки из бюджета.
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кыргызстан, администрация президента, белый дом, садыр жапаров
Видео: как будет выглядеть новый "Белый дом" Кыргызстана
Как заявил Садыр Жапаров, на строительство новой администрации президента не потратят ни копейки из бюджета.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В Бишкеке возведут новое здание администрации президента. Лидер Кыргызстана Садыр Жапаров уже заложил капсулу под строительство нового здания администрации президента. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Проект будущего здания анонсировали в видеоформате.
Известно, что главный административный комплекс Кыргызстана возведут на месте снесенной гостиницы "Иссык-Куль" и огородят забором.
Как отмечают в пресс-службе Жапарова, строительство новой администрации позволит оптимизировать работу центрального аппарата управления и ускорит взаимодействие организаций. Расположение госорганов в одном комплексе позволит также снизит нагрузку на улично-дорожную сеть центра Бишкека.
Кроме этого, Садыр Жапаров объяснил, на каких условиях строят новое здание администрации президента.
В своем сообщении глава государства заверил кыргызстанцев, что на строительство данного комплекса не потратят ни копейки из бюджета.
"Нашему обществу не нравится, когда делаешь и хорошие, и плохие вещи. Складывается ощущение, что именно по этой причине прежние [власти] довольствовались тем, что ничего не делали. На административное здание на месте прежней гостиницы "Иссык-Куль" из бюджета не уйдет ни копейки. Мы лишь обмениваем 16 гектаров земли, находящиеся на балансе Управления делами президента. Мы предоставили землю — нам построили здание. И все", - заявил он.