Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20220417/24030256.html
Праздник жизни и надежды: в мире отметили католическую Пасху - фото
Праздник жизни и надежды: в мире отметили католическую Пасху - фото
Тысячи католиков отметили самый главный религиозный праздник - Пасху, день воскресения Иисуса Христа, символ спасения и новой жизни. Как светлый праздник отмечали в разных странах в фотоподборке Sputnik.
2022-04-17T22:00+0500
2022-04-17T22:00+0500
фото
пасха
праздник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/11/24030282_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fddc21821c6bf9c62ae7b96c79edbfc0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/11/24030282_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_c5a857d8e443c8b95147b045566c9bec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, пасха, праздник

Праздник жизни и надежды: в мире отметили католическую Пасху - фото

22:00 17.04.2022
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Тысячи католиков отметили самый главный религиозный праздник - Пасху, день воскресения Иисуса Христа, символ спасения и новой жизни. Как светлый праздник отмечали в разных странах в фотоподборке Sputnik.
© AP Photo / Alessandra Tarantino

Верующие собрались на площади Святого Петра в Ватикане на мессу, которую проводит Папа Франциск. Это первая публичная пасхальная месса за три года пандемии.

Верующие собрались на площади Святого Петра в Ватикане на мессу, которую проводит Папа Франциск. Это первая публичная пасхальная месса за три года пандемии. - Sputnik Узбекистан
1/10
© AP Photo / Alessandra Tarantino

Верующие собрались на площади Святого Петра в Ватикане на мессу, которую проводит Папа Франциск. Это первая публичная пасхальная месса за три года пандемии.

© AP Photo / Alvaro Barrientos

Традиционная церемония "Сошествие ангела" в северной Испании.

Традиционная церемония &quot;Сошествие ангела&quot; в северной Испании. - Sputnik Узбекистан
2/10
© AP Photo / Alvaro Barrientos

Традиционная церемония "Сошествие ангела" в северной Испании.

© AP Photo / Aaron Favila

Традиционная пасхальная церемония в городе Кесон на Филиппинах - участницы шоу в масках и перчатках для предотвращения распространения коронавируса.

Традиционная пасхальная церемония в городе Кесон на Филиппинах - участницы шоу в масках и перчатках для предотвращения распространения коронавируса. - Sputnik Узбекистан
3/10
© AP Photo / Aaron Favila

Традиционная пасхальная церемония в городе Кесон на Филиппинах - участницы шоу в масках и перчатках для предотвращения распространения коронавируса.

© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi

Церемония святого причастия в пасхальное воскресенье в храме Непорочного Зачатия в провинции Ниневия в Ираке.

Церемония святого причастия в пасхальное воскресенье в храме Непорочного Зачатия в провинции Ниневия в Ираке. - Sputnik Узбекистан
4/10
© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi

Церемония святого причастия в пасхальное воскресенье в храме Непорочного Зачатия в провинции Ниневия в Ираке.

© AP Photo / Alessandra Tarantino

Папа Франциск благословляет собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане.

Папа Франциск благословляет собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане. - Sputnik Узбекистан
5/10
© AP Photo / Alessandra Tarantino

Папа Франциск благословляет собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкКорзина с пасхальными куличами и яйцами на праздничном пасхальном богослужении в католическом Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске.
Корзина с пасхальными куличами и яйцами на праздничном католическом пасхальном богослужении в Новосибирске - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
Перейти в фотобанк
Корзина с пасхальными куличами и яйцами на праздничном пасхальном богослужении в католическом Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске.
© AP Photo / Rahmat Gul

Пасхальная месса в церкви в Исламабаде, Пакистан.

Пасхальная месса в церкви в Исламабаде, Пакистан. - Sputnik Узбекистан
7/10
© AP Photo / Rahmat Gul

Пасхальная месса в церкви в Исламабаде, Пакистан.

© AFP 2022 / Timur Matahari

Пасхальная воскресная месса в кафедральном соборе Святого Петра в Бандунге, Индонезия

Пасхальная воскресная месса в кафедральном соборе Святого Петра в Бандунге, Индонезия - Sputnik Узбекистан
8/10
© AFP 2022 / Timur Matahari

Пасхальная воскресная месса в кафедральном соборе Святого Петра в Бандунге, Индонезия

© AFP 2022 / Simon Maina

Крестный ход во время празднования пасхи в Найроби, Кения.

Крестный ход во время празднования пасхи в Найроби, Кения. - Sputnik Узбекистан
9/10
© AFP 2022 / Simon Maina

Крестный ход во время празднования пасхи в Найроби, Кения.

© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara

Верующие зажигают свечи в католическом храме в Коломбо

Верующие зажигают свечи в католическом храме в Коломбо - Sputnik Узбекистан
10/10
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara

Верующие зажигают свечи в католическом храме в Коломбо

В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0