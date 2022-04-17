https://uz.sputniknews.ru/20220417/24030256.html
Праздник жизни и надежды: в мире отметили католическую Пасху - фото
Праздник жизни и надежды: в мире отметили католическую Пасху - фото
Тысячи католиков отметили самый главный религиозный праздник - Пасху, день воскресения Иисуса Христа, символ спасения и новой жизни. Как светлый праздник отмечали в разных странах в фотоподборке Sputnik.
2022-04-17T22:00+0500
2022-04-17T22:00+0500
2022-04-17T22:00+0500
фото
пасха
праздник
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фото, пасха, праздник
Праздник жизни и надежды: в мире отметили католическую Пасху - фото
Тысячи католиков отметили самый главный религиозный праздник - Пасху, день воскресения Иисуса Христа, символ спасения и новой жизни. Как светлый праздник отмечали в разных странах в фотоподборке Sputnik.
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Верующие собрались на площади Святого Петра в Ватикане на мессу, которую проводит Папа Франциск. Это первая публичная пасхальная месса за три года пандемии.
Верующие собрались на площади Святого Петра в Ватикане на мессу, которую проводит Папа Франциск. Это первая публичная пасхальная месса за три года пандемии.
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Традиционная церемония "Сошествие ангела" в северной Испании.
Традиционная церемония "Сошествие ангела" в северной Испании.
© AP Photo / Aaron Favila
Традиционная пасхальная церемония в городе Кесон на Филиппинах - участницы шоу в масках и перчатках для предотвращения распространения коронавируса.
Традиционная пасхальная церемония в городе Кесон на Филиппинах - участницы шоу в масках и перчатках для предотвращения распространения коронавируса.
© AFP 2022 / Zaid Al-Obeidi
Церемония святого причастия в пасхальное воскресенье в храме Непорочного Зачатия в провинции Ниневия в Ираке.
Церемония святого причастия в пасхальное воскресенье в храме Непорочного Зачатия в провинции Ниневия в Ираке.
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа Франциск благословляет собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане.
Папа Франциск благословляет собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк Корзина с пасхальными куличами и яйцами на праздничном пасхальном богослужении в католическом Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске.
Корзина с пасхальными куличами и яйцами на праздничном пасхальном богослужении в католическом Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске.
© AP Photo / Rahmat Gul
Пасхальная месса в церкви в Исламабаде, Пакистан.
Пасхальная месса в церкви в Исламабаде, Пакистан.
© AFP 2022 / Timur Matahari
Пасхальная воскресная месса в кафедральном соборе Святого Петра в Бандунге, Индонезия
Пасхальная воскресная месса в кафедральном соборе Святого Петра в Бандунге, Индонезия
© AFP 2022 / Simon Maina
Крестный ход во время празднования пасхи в Найроби, Кения.
Крестный ход во время празднования пасхи в Найроби, Кения.
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara
Верующие зажигают свечи в католическом храме в Коломбо
Верующие зажигают свечи в католическом храме в Коломбо