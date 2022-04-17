https://uz.sputniknews.ru/20220417/eto-realnee-chem-sama-realnost---amerikanskiy-jurnalist-o-denatsifikatsii---video-24027540.html

"Это реальнее, чем сама реальность" - американский журналист о денацификации - видео

"Это реальнее, чем сама реальность" - американский журналист о денацификации - видео

Военный аналитик Скотт Риттер эмоционально объяснил, почему для русских так важна война с нацизмом.

2022-04-17T14:42+0500

2022-04-17T14:42+0500

2022-04-17T14:53+0500

специальная военная операция россии в донбассе

сша

журналист

нацизм

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ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. Американский военный аналитик Скотт Риттер довольно эмоционально объяснил, почему для россиян борьба с нацизмом так важна.Война с нацизмом у русских в ДНК, подчеркнул журналист, поэтому они не могут спокойно смотреть, как идеология нацизма возрождается на Украине."Меня уже тошнит от того, что в США говорят: денафиификация (одна из военно-стратегических целей Владимира Путина) – это сказки, это выдумка. Это не выдумка. Это реальнее, чем сама реальность", - заявил он.В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

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сша, журналист, нацизм