https://uz.sputniknews.ru/20220417/kak-prigotovit-tvorojnuyu-pasxu---legkiy-retsept-video--24022018.html
Как приготовить творожную пасху - легкий рецепт: видео
Как приготовить творожную пасху - легкий рецепт: видео
Какой пасхальный стол обходится без творожной пасхи? Быстрый и проверенный рецепт - в нашем материале.
2022-04-17T09:02+0500
2022-04-17T09:02+0500
2022-04-17T09:02+0500
это интересно
пасха
рецепт
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Приготовить творожную пасху может любой, считает блогер Наталья Михайлова, поделившаяся видеоинструкцией по приготовлению этого нежного блюда. Вам понадобятся: Масло комнатной температуры порезать на кусочки.Форму застелить марлей, предварительно смоченной холодной водой.Поставить форму в тарелку, чтобы туда стекала лишняя влага.Отставить тарелку с формой в сторону. Положить творог в глубокую миску и хорошо взбить его с помощью блендера. Добавить к творогу масло. Продолжить взбивать смесь блендером. Добавить в смесь сгущенку, сметану, цукаты и перемешать.Выложить получившуюся массу в форму. Часть массы не поместится в форму сейчас, но понадобится потом, когда вытечет влага. Оставляем ее в миске и убираем в холодильник.Накрываем массу краями марли. Поверх нужно поставить тарелку, а на нее - груз, чтобы масса быстрее приняла форму.В холодильнике масса должна простоять всю ночь. Остаток массы в форму можно будет добавить через 2-3 часа после отправки формы а холодильник.Выложить пасху из формы на тарелку, аккуратно снять марлю и украсить по своему вкусу.
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MIA „Rosiya Segodnya“
пасха, рецепт
Как приготовить творожную пасху - легкий рецепт: видео
Какой пасхальный стол обходится без творожной пасхи? Быстрый и проверенный рецепт - в нашем материале.
Приготовить творожную пасху может любой, считает блогер Наталья Михайлова, поделившаяся видеоинструкцией по приготовлению этого нежного блюда.
Масло комнатной температуры порезать на кусочки.
Форму застелить марлей, предварительно смоченной холодной водой.
Поставить форму в тарелку, чтобы туда стекала лишняя влага.
Отставить тарелку с формой в сторону. Положить творог в глубокую миску и хорошо взбить его с помощью блендера.
Добавить к творогу масло. Продолжить взбивать смесь блендером.
Добавить в смесь сгущенку, сметану, цукаты и перемешать.
Выложить получившуюся массу в форму. Часть массы не поместится в форму сейчас, но понадобится потом, когда вытечет влага. Оставляем ее в миске и убираем в холодильник.
Накрываем массу краями марли. Поверх нужно поставить тарелку, а на нее - груз, чтобы масса быстрее приняла форму.
В холодильнике масса должна простоять всю ночь. Остаток массы в форму можно будет добавить через 2-3 часа после отправки формы а холодильник.
Выложить пасху из формы на тарелку, аккуратно снять марлю и украсить по своему вкусу.