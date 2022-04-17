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Как приготовить творожную пасху - легкий рецепт: видео
Как приготовить творожную пасху - легкий рецепт: видео
Какой пасхальный стол обходится без творожной пасхи? Быстрый и проверенный рецепт - в нашем материале.
2022-04-17T09:02+0500
2022-04-17T09:02+0500
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пасха
рецепт
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Приготовить творожную пасху может любой, считает блогер Наталья Михайлова, поделившаяся видеоинструкцией по приготовлению этого нежного блюда. Вам понадобятся: Масло комнатной температуры порезать на кусочки.Форму застелить марлей, предварительно смоченной холодной водой.Поставить форму в тарелку, чтобы туда стекала лишняя влага.Отставить тарелку с формой в сторону. Положить творог в глубокую миску и хорошо взбить его с помощью блендера. Добавить к творогу масло. Продолжить взбивать смесь блендером. Добавить в смесь сгущенку, сметану, цукаты и перемешать.Выложить получившуюся массу в форму. Часть массы не поместится в форму сейчас, но понадобится потом, когда вытечет влага. Оставляем ее в миске и убираем в холодильник.Накрываем массу краями марли. Поверх нужно поставить тарелку, а на нее - груз, чтобы масса быстрее приняла форму.В холодильнике масса должна простоять всю ночь. Остаток массы в форму можно будет добавить через 2-3 часа после отправки формы а холодильник.Выложить пасху из формы на тарелку, аккуратно снять марлю и украсить по своему вкусу.
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пасха, рецепт

Как приготовить творожную пасху - легкий рецепт: видео

09:02 17.04.2022
© Pixabay / yulka3iceПасха. Иллюстративное фото.
Пасха. Иллюстративное фото. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2022
© Pixabay / yulka3ice
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Какой пасхальный стол обходится без творожной пасхи? Быстрый и проверенный рецепт - в нашем материале.
Приготовить творожную пасху может любой, считает блогер Наталья Михайлова, поделившаяся видеоинструкцией по приготовлению этого нежного блюда.
Вам понадобятся:
600 г 9%-ного творога
150 г сметаны
150 г сливочного масла
200 г сгущенного молока
120 г цукатов
Форма для пасхи
Марля
Масло комнатной температуры порезать на кусочки.
Форму застелить марлей, предварительно смоченной холодной водой.
Поставить форму в тарелку, чтобы туда стекала лишняя влага.
Отставить тарелку с формой в сторону. Положить творог в глубокую миску и хорошо взбить его с помощью блендера.
Добавить к творогу масло. Продолжить взбивать смесь блендером.
Добавить в смесь сгущенку, сметану, цукаты и перемешать.
Выложить получившуюся массу в форму. Часть массы не поместится в форму сейчас, но понадобится потом, когда вытечет влага. Оставляем ее в миске и убираем в холодильник.
Накрываем массу краями марли. Поверх нужно поставить тарелку, а на нее - груз, чтобы масса быстрее приняла форму.
В холодильнике масса должна простоять всю ночь. Остаток массы в форму можно будет добавить через 2-3 часа после отправки формы а холодильник.
Выложить пасху из формы на тарелку, аккуратно снять марлю и украсить по своему вкусу.
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