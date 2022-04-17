https://uz.sputniknews.ru/20220417/kak-prigotovit-tvorojnuyu-pasxu---legkiy-retsept-video--24022018.html

Как приготовить творожную пасху - легкий рецепт: видео

Как приготовить творожную пасху - легкий рецепт: видео

Какой пасхальный стол обходится без творожной пасхи? Быстрый и проверенный рецепт - в нашем материале.

2022-04-17T09:02+0500

2022-04-17T09:02+0500

2022-04-17T09:02+0500

это интересно

пасха

рецепт

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Приготовить творожную пасху может любой, считает блогер Наталья Михайлова, поделившаяся видеоинструкцией по приготовлению этого нежного блюда. Вам понадобятся: Масло комнатной температуры порезать на кусочки.Форму застелить марлей, предварительно смоченной холодной водой.Поставить форму в тарелку, чтобы туда стекала лишняя влага.Отставить тарелку с формой в сторону. Положить творог в глубокую миску и хорошо взбить его с помощью блендера. Добавить к творогу масло. Продолжить взбивать смесь блендером. Добавить в смесь сгущенку, сметану, цукаты и перемешать.Выложить получившуюся массу в форму. Часть массы не поместится в форму сейчас, но понадобится потом, когда вытечет влага. Оставляем ее в миске и убираем в холодильник.Накрываем массу краями марли. Поверх нужно поставить тарелку, а на нее - груз, чтобы масса быстрее приняла форму.В холодильнике масса должна простоять всю ночь. Остаток массы в форму можно будет добавить через 2-3 часа после отправки формы а холодильник.Выложить пасху из формы на тарелку, аккуратно снять марлю и украсить по своему вкусу.

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пасха, рецепт