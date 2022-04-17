МВД Сербии осудило британские поставки оружия в Косово
17:20 17.04.2022 (обновлено: 17:24 17.04.2022)
© Sputnik / Евгения НовоженинаГосударственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве
© Sputnik / Евгения Новоженина
Глава сербского МВД Александр Вулин назвал "недружественным шагом" поставку Великобританией оружия в самопровозглашенную республику Косово.
ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. Глава МВД Сербии Александр Вулин раскритиковал политику Великобритании за поставку оружия в самопровозглашенную республику Косово. По словам Вулина, такое решение является "недружественным шагом" по отношению к Сербии, сообщает РИА Новости.
Как сообщило издание Vecernje Novosti, власти Великобритании передали в Приштину 50 единиц противотанковых ракетных комплексов "Джавеллин" и противотанковых управляемых ракет NLAW. Ожидается поставка еще 20 единиц. Британские инструкторы также будут обучать косовских бойцов использовать это оружие.
В ближайшие 48 часов сербский лидер Александр Вучич потребует от премьера Великобритании Бориса Джонсона официальных объяснений.
"Считаю, что поставки оружия косовским албанцам Великобританией – недружественный шаг, потому что вы не можете вооружать террористов и надеяться на мир. Я очень обеспокоен", - цитирует МВД Вулина.
"Вы даете оружие террористам. У них нет армии, согласно резолюции Совбеза ООН 1244, единственные вооруженные силы в Косово и Метохии – (контингент под эгидой НАТО) KFOR, других нет, а вы создаете какую-то армию, вооружаете ее, даете им бронированные автомобили, противотанковые системы, дроны, проводите обучение, мы слышим, что они отправляются на курсы пилотов в Турцию и Албанию", - заявил глава МВД, подчеркнув, что единственная цель сближения и интеграции Косово в НАТО – "спровоцировать Сербию".
Ранее министр легковооруженных Сил безопасности Косово Арменд Мехай написал в своцсетях, что СБК "снабжалась и снабжается самым современным оружием и оборудованием".
Глава правительства Косово Альбин Курти в начале марта просил НАТО принять самопровозглашенную республику в альянс в связи с ситуацией на Украине.
Самопровозглашенное Косово согласно резолюции 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных СБК с целью трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает личный состав в 5 тысяч бойцов.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.