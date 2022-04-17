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МВД Сербии осудило британские поставки оружия в Косово
МВД Сербии осудило британские поставки оружия в Косово
Глава сербского МВД Александр Вулин назвал "недружественным шагом" поставку Великобританией оружия в самопровозглашенную республику Косово.
2022-04-17T17:20+0500
2022-04-17T17:24+0500
в мире
сербия
великобритания
оружие
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ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. Глава МВД Сербии Александр Вулин раскритиковал политику Великобритании за поставку оружия в самопровозглашенную республику Косово. По словам Вулина, такое решение является "недружественным шагом" по отношению к Сербии, сообщает РИА Новости.Как сообщило издание Vecernje Novosti, власти Великобритании передали в Приштину 50 единиц противотанковых ракетных комплексов "Джавеллин" и противотанковых управляемых ракет NLAW. Ожидается поставка еще 20 единиц. Британские инструкторы также будут обучать косовских бойцов использовать это оружие.В ближайшие 48 часов сербский лидер Александр Вучич потребует от премьера Великобритании Бориса Джонсона официальных объяснений."Считаю, что поставки оружия косовским албанцам Великобританией – недружественный шаг, потому что вы не можете вооружать террористов и надеяться на мир. Я очень обеспокоен", - цитирует МВД Вулина.Ранее министр легковооруженных Сил безопасности Косово Арменд Мехай написал в своцсетях, что СБК "снабжалась и снабжается самым современным оружием и оборудованием".Глава правительства Косово Альбин Курти в начале марта просил НАТО принять самопровозглашенную республику в альянс в связи с ситуацией на Украине.Самопровозглашенное Косово согласно резолюции 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных СБК с целью трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает личный состав в 5 тысяч бойцов.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.
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сербия, великобритания, оружие

МВД Сербии осудило британские поставки оружия в Косово

17:20 17.04.2022 (обновлено: 17:24 17.04.2022)
© Sputnik / Евгения НовоженинаГосударственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве
Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2022
© Sputnik / Евгения Новоженина
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Глава сербского МВД Александр Вулин назвал "недружественным шагом" поставку Великобританией оружия в самопровозглашенную республику Косово.
ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. Глава МВД Сербии Александр Вулин раскритиковал политику Великобритании за поставку оружия в самопровозглашенную республику Косово. По словам Вулина, такое решение является "недружественным шагом" по отношению к Сербии, сообщает РИА Новости.
Как сообщило издание Vecernje Novosti, власти Великобритании передали в Приштину 50 единиц противотанковых ракетных комплексов "Джавеллин" и противотанковых управляемых ракет NLAW. Ожидается поставка еще 20 единиц. Британские инструкторы также будут обучать косовских бойцов использовать это оружие.
В ближайшие 48 часов сербский лидер Александр Вучич потребует от премьера Великобритании Бориса Джонсона официальных объяснений.
"Считаю, что поставки оружия косовским албанцам Великобританией – недружественный шаг, потому что вы не можете вооружать террористов и надеяться на мир. Я очень обеспокоен", - цитирует МВД Вулина.

"Вы даете оружие террористам. У них нет армии, согласно резолюции Совбеза ООН 1244, единственные вооруженные силы в Косово и Метохии – (контингент под эгидой НАТО) KFOR, других нет, а вы создаете какую-то армию, вооружаете ее, даете им бронированные автомобили, противотанковые системы, дроны, проводите обучение, мы слышим, что они отправляются на курсы пилотов в Турцию и Албанию", - заявил глава МВД, подчеркнув, что единственная цель сближения и интеграции Косово в НАТО – "спровоцировать Сербию".

Ранее министр легковооруженных Сил безопасности Косово Арменд Мехай написал в своцсетях, что СБК "снабжалась и снабжается самым современным оружием и оборудованием".
Глава правительства Косово Альбин Курти в начале марта просил НАТО принять самопровозглашенную республику в альянс в связи с ситуацией на Украине.
Самопровозглашенное Косово согласно резолюции 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных СБК с целью трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает личный состав в 5 тысяч бойцов.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.
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