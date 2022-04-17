https://uz.sputniknews.ru/20220417/uchenye-rasskazali-mojno-li-vyyavit-rak-po-golosu-24021536.html

Ученые рассказали, можно ли выявить рак по голосу

Ученые рассказали, можно ли выявить рак по голосу

Изменения голоса могут свидетельствовать об онкологическом заболевании, считают британские эксперты.

2022-04-17T08:00+0500

2022-04-17T08:00+0500

2022-04-17T08:00+0500

это интересно

ученые

рак

онкология

эксперт

изменения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/10/24021587_0:32:612:376_1920x0_80_0_0_a9ec6d612f4f102306b1ecbe7bf699dd.jpg

Одним из симптомов онкологическьго заболевания полости рта является изменение голоса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Express. По данным Национальной службы здравоохранения Англии (NHS), опухоль в ротовой полости развивается не только на губах или деснах, но и на небе или внутренней части щек. В связи с этим голос человека может меняться. Другие симптомы, свидетельствующие о данном заболевании: затрудненное глотание, потеря веса, кровотечение и онеменение во рту, шатающиеся зубы, сложности при движении челюсти, а также красные и белые пятна на слизистой. Однако все эти симптомы по отдельности могут указывать и на другие заболевания, предупреждают эксперты NHS. В связи с этим, в случае появления одного из них не нужно паниковать. Однако стоит показаться врачу.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ученые, рак, онкология, эксперт, изменения