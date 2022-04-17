Ученые рассказали, можно ли выявить рак по голосу
Изменения голоса могут свидетельствовать об онкологическом заболевании, считают британские эксперты.
Одним из симптомов онкологическьго заболевания полости рта является изменение голоса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Express.
По данным Национальной службы здравоохранения Англии (NHS), опухоль в ротовой полости развивается не только на губах или деснах, но и на небе или внутренней части щек. В связи с этим голос человека может меняться.
Другие симптомы, свидетельствующие о данном заболевании: затрудненное глотание, потеря веса, кровотечение и онеменение во рту, шатающиеся зубы, сложности при движении челюсти, а также красные и белые пятна на слизистой.
Однако все эти симптомы по отдельности могут указывать и на другие заболевания, предупреждают эксперты NHS. В связи с этим, в случае появления одного из них не нужно паниковать. Однако стоит показаться врачу.
По данным Национальной службы здравоохранения Англии (NHS), опухоль в ротовой полости развивается не только на губах или деснах, но и на небе или внутренней части щек. В связи с этим голос человека может меняться.
Другие симптомы, свидетельствующие о данном заболевании: затрудненное глотание, потеря веса, кровотечение и онеменение во рту, шатающиеся зубы, сложности при движении челюсти, а также красные и белые пятна на слизистой.
Однако все эти симптомы по отдельности могут указывать и на другие заболевания, предупреждают эксперты NHS. В связи с этим, в случае появления одного из них не нужно паниковать. Однако стоит показаться врачу.