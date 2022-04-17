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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Ученые рассказали, можно ли выявить рак по голосу
Ученые рассказали, можно ли выявить рак по голосу
Изменения голоса могут свидетельствовать об онкологическом заболевании, считают британские эксперты.
2022-04-17T08:00+0500
2022-04-17T08:00+0500
это интересно
ученые
рак
онкология
эксперт
изменения
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Одним из симптомов онкологическьго заболевания полости рта является изменение голоса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Express. По данным Национальной службы здравоохранения Англии (NHS), опухоль в ротовой полости развивается не только на губах или деснах, но и на небе или внутренней части щек. В связи с этим голос человека может меняться. Другие симптомы, свидетельствующие о данном заболевании: затрудненное глотание, потеря веса, кровотечение и онеменение во рту, шатающиеся зубы, сложности при движении челюсти, а также красные и белые пятна на слизистой. Однако все эти симптомы по отдельности могут указывать и на другие заболевания, предупреждают эксперты NHS. В связи с этим, в случае появления одного из них не нужно паниковать. Однако стоит показаться врачу.
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ученые, рак, онкология, эксперт, изменения

Ученые рассказали, можно ли выявить рак по голосу

08:00 17.04.2022
© Pixabay / DeagreezДевушка говорит. Иллюстративное фото.
Девушка говорит. Иллюстративное фото. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2022
© Pixabay / Deagreez
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Изменения голоса могут свидетельствовать об онкологическом заболевании, считают британские эксперты.
Одним из симптомов онкологическьго заболевания полости рта является изменение голоса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

По данным Национальной службы здравоохранения Англии (NHS), опухоль в ротовой полости развивается не только на губах или деснах, но и на небе или внутренней части щек. В связи с этим голос человека может меняться.

Другие симптомы, свидетельствующие о данном заболевании: затрудненное глотание, потеря веса, кровотечение и онеменение во рту, шатающиеся зубы, сложности при движении челюсти, а также красные и белые пятна на слизистой.

Однако все эти симптомы по отдельности могут указывать и на другие заболевания, предупреждают эксперты NHS. В связи с этим, в случае появления одного из них не нужно паниковать. Однако стоит показаться врачу.
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