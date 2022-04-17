https://uz.sputniknews.ru/20220417/za-nedelyu-ramadana-fond-vakf-pojertvoval-bolee-milliarda-sumov-24030642.html
За неделю Рамадана фонд "Вакф" пожертвовал более миллиарда сумов
За неделю Рамадана фонд "Вакф" пожертвовал более миллиарда сумов
Свыше четырех тысяч семе по всей стране получили продукты питания на сумму около 708 миллионов сумов.
2022-04-17T18:27+0500
2022-04-17T18:27+0500
2022-04-17T18:27+0500
общество
благотворительность
фонд "вакф"
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ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. Общественный благотворительный фонд "Вакф" во вторую неделю месяца Рамадан использовал на благотворительность средства в размере более 1 млрд. сумов. Об этом на брифинге в АИМК сообщил Саидаброр Умаров, руководитель информационной службы Общественного благотворительного фонда "Вакф".В частности, в рамках проекта "Рамазон туҳфаси":Общественный благотворительный фонд "Вакф" был создан указом президента в 2018 году. Среди задач фонда — строительство, ремонт и реконструкция мечетей и образовательных учреждений, поддержка работников мечетей и мест паломничества, а также нуждающихся в социальной защите слоев населения.Читайте также: "Узбекские авиалинии" объявили скидки в честь хайита
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MIA „Rosiya Segodnya“
благотворительность, фонд "вакф"
За неделю Рамадана фонд "Вакф" пожертвовал более миллиарда сумов
Свыше четырех тысяч семе по всей стране получили продукты питания на сумму около 708 миллионов сумов.
ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. Общественный благотворительный фонд "Вакф" во вторую неделю месяца Рамадан использовал на благотворительность средства в размере более 1 млрд. сумов. Об этом на брифинге в АИМК сообщил Саидаброр Умаров, руководитель информационной службы Общественного благотворительного фонда "Вакф".
В частности, в рамках проекта "Рамазон туҳфаси":
около четырех тысяч семей по всей республике получили от фонда продукты питания на общую сумму 707 890 000 сумов.
295 граждан, нуждающих в материальной помощи, получили денежные средства в размере 293 миллиона сумов.
две мечети в Ферганской области получили средства для ремонта в размере 20 миллионов сумов.
Общественный благотворительный фонд "Вакф" был создан указом президента в 2018 году. Среди задач фонда — строительство, ремонт и реконструкция мечетей и образовательных учреждений, поддержка работников мечетей и мест паломничества, а также нуждающихся в социальной защите слоев населения.