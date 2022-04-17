https://uz.sputniknews.ru/20220417/za-nedelyu-ramadana-fond-vakf-pojertvoval-bolee-milliarda-sumov-24030642.html

За неделю Рамадана фонд "Вакф" пожертвовал более миллиарда сумов

За неделю Рамадана фонд "Вакф" пожертвовал более миллиарда сумов

Свыше четырех тысяч семе по всей стране получили продукты питания на сумму около 708 миллионов сумов.

2022-04-17T18:27+0500

2022-04-17T18:27+0500

2022-04-17T18:27+0500

общество

благотворительность

фонд "вакф"

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ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. Общественный благотворительный фонд "Вакф" во вторую неделю месяца Рамадан использовал на благотворительность средства в размере более 1 млрд. сумов. Об этом на брифинге в АИМК сообщил Саидаброр Умаров, руководитель информационной службы Общественного благотворительного фонда "Вакф".В частности, в рамках проекта "Рамазон туҳфаси":Общественный благотворительный фонд "Вакф" был создан указом президента в 2018 году. Среди задач фонда — строительство, ремонт и реконструкция мечетей и образовательных учреждений, поддержка работников мечетей и мест паломничества, а также нуждающихся в социальной защите слоев населения.Читайте также: "Узбекские авиалинии" объявили скидки в честь хайита

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благотворительность, фонд "вакф"