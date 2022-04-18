https://uz.sputniknews.ru/20220418/24055460.html
Фото: репетиция Парада Победы в Подмосковье
Фото: репетиция Парада Победы в Подмосковье
На полигоне в подмосковном Алабино начались репетиции военного парада, приуроченного к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Каким будет Парад Победы - смотрите в фотоподборке Sputnik.
2022-04-18T22:00+0500
2022-04-18T22:00+0500
2022-04-18T22:00+0500
фото
парад победы
подмосковье
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фото, парад победы, подмосковье
Фото: репетиция Парада Победы в Подмосковье
На полигоне в подмосковном Алабино начались репетиции военного парада, приуроченного к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Каким будет Парад Победы - смотрите в фотоподборке Sputnik.
Военнослужащие Преображенского полка.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк
Курсанты Военной академии (инженерно-технический) материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва.
Курсанты Военной академии (инженерно-технический) материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкРепетиция военного парада, приуроченного к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино.
Репетиция военного парада, приуроченного к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк
Военнослужащие на БТР и самоходных артиллерийских установках (САУ) "Мста-С".
Военнослужащие на БТР и самоходных артиллерийских установках (САУ) "Мста-С".
Военнослужащие танках Т-72Б3.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк
Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.
Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.
Курсанты на репетиции военного парада,.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк
Военнослужащая на репетиции военного парада.
Военнослужащая на репетиции военного парада.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк
Военнослужащие Преображенского полка несут Знамя Победы.
Военнослужащие Преображенского полка несут Знамя Победы.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк
Автономная пусковая установка (АПУ) "Ярс".
Автономная пусковая установка (АПУ) "Ярс".
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк
Военнослужащие боевых машинах десанта БМД-4.
Военнослужащие боевых машинах десанта БМД-4.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк
Военнослужащий на репетиции военного парада.
Военнослужащий на репетиции военного парада.
Курсанты на репетиции военного парада,.
Военнослужащие Преображенского полка.