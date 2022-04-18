Фото: репетиция Парада Победы в Подмосковье

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На полигоне в подмосковном Алабино начались репетиции военного парада, приуроченного к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Каким будет Парад Победы - смотрите в фотоподборке Sputnik.