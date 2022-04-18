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Фото: репетиция Парада Победы в Подмосковье
Фото: репетиция Парада Победы в Подмосковье
На полигоне в подмосковном Алабино начались репетиции военного парада, приуроченного к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Каким будет Парад Победы - смотрите в фотоподборке Sputnik.
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фото
парад победы
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фото, парад победы, подмосковье

Фото: репетиция Парада Победы в Подмосковье

22:00 18.04.2022
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На полигоне в подмосковном Алабино начались репетиции военного парада, приуроченного к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Каким будет Парад Победы - смотрите в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Военнослужащие Преображенского полка.

Военнослужащие Преображенского полка. - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
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Военнослужащие Преображенского полка.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Курсанты Военной академии (инженерно-технический) материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва.

Курсанты Военной академии (инженерно-технический) материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва. - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Перейти в фотобанк

Курсанты Военной академии (инженерно-технический) материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкРепетиция военного парада, приуроченного к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино.
Репетиция военного парада, приуроченного к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
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Репетиция военного парада, приуроченного к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп &quot;Русские витязи&quot; и &quot;Стрижи&quot;. - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
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Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Военнослужащие на БТР и самоходных артиллерийских установках (САУ) "Мста-С".

Военнослужащие на БТР и самоходных артиллерийских установках (САУ) &quot;Мста-С&quot;. - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
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Военнослужащие на БТР и самоходных артиллерийских установках (САУ) "Мста-С".

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Курсанты МЧС .

Курсанты МЧС . - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Курсанты МЧС .

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Военнослужащие танках Т-72Б3.

Военнослужащие танках Т-72Б3. - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Военнослужащие танках Т-72Б3.

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Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.

Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
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Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Курсанты на репетиции военного парада,.

Курсанты на репетиции военного парада,. - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
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Курсанты на репетиции военного парада,.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Военнослужащая на репетиции военного парада.

Военнослужащая на репетиции военного парада. - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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Военнослужащая на репетиции военного парада.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Военнослужащие Преображенского полка несут Знамя Победы.

Военнослужащие Преображенского полка несут Знамя Победы. - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
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Военнослужащие Преображенского полка несут Знамя Победы.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Автономная пусковая установка (АПУ) "Ярс".

Автономная пусковая установка (АПУ) &quot;Ярс&quot;. - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
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Автономная пусковая установка (АПУ) "Ярс".

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Военнослужащие боевых машинах десанта БМД-4.

Военнослужащие боевых машинах десанта БМД-4. - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
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Военнослужащие боевых машинах десанта БМД-4.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Военнослужащий на репетиции военного парада.

Военнослужащий на репетиции военного парада. - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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Военнослужащий на репетиции военного парада.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Курсанты на репетиции военного парада,.

Курсанты на репетиции военного парада,. - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
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Курсанты на репетиции военного парада,.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Танк Т-34-85.

Танк Т-34-85. - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
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Танк Т-34-85.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Военнослужащие Преображенского полка.

Военнослужащие Преображенского полка. - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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Военнослужащие Преображенского полка.

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Вертолеты Ми-26 и Ми-8.

Вертолеты Ми-26 и Ми-8. - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Вертолеты Ми-26 и Ми-8.

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