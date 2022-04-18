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"Европак-Юг": в Узбекистан прибыл первый контейнерный блок-поезд из России
"Европак-Юг": в Узбекистан прибыл первый контейнерный блок-поезд из России
Перевозку организовали "на особых условиях": в каждый контейнер было загружено 21,5 тонны нефтепродуктов.
2022-04-18T12:24+0500
2022-04-18T12:24+0500
2022-04-18T12:26+0500
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Узбекистан прибыл первый контейнерный блок-поезд с нефтепродуктами, сформированный российской логистической компанией "Европак-Юг".Об этом сообщила пресс-служба "Узжелдорконтейнера" (входит в состав АО "Узбекистон темир йуллари").В марте "Узжелдорконтейнер" и "Европак-Юг" договорились о запуске железнодорожных контейнерных перевозок между странами с использованием российской технологии "флекситанк".Состав отправился со стации Придача (города Воронеж) на станцию Чукурсай (Ташкент) 11 апреля. Он состоял из 70 двадцатифутовых флекситанковых контейнеров.Блок-поезд преодолел маршрут за шесть суток.Известно, что перевозка была организована "на особых условиях": в каждый контейнер было загружено 21,5 тонны нефтепродуктов. В будущем стороны планируют организовать два-три контейнерных поезда в месяц.
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поезд, узбекистан
"Европак-Юг": в Узбекистан прибыл первый контейнерный блок-поезд из России
12:24 18.04.2022 (обновлено: 12:26 18.04.2022)
Перевозку организовали "на особых условиях": в каждый контейнер было загружено 21,5 тонны нефтепродуктов.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Узбекистан прибыл первый контейнерный блок-поезд с нефтепродуктами, сформированный российской логистической компанией "Европак-Юг".
Об этом сообщила
пресс-служба "Узжелдорконтейнера" (входит в состав АО "Узбекистон темир йуллари").
В марте "Узжелдорконтейнер" и "Европак-Юг" договорились о запуске железнодорожных контейнерных перевозок между странами с использованием российской технологии "флекситанк".
Что такое "флекситанк"
"Флекситанк-Европак" — собственная запатентованная технология логистической компании "Европак-Юг".
Это специализированная упаковка для транспортировки наливных неопасных грузов, в том числе пищевых с использованием 20-футовых контейнеров.
Состав отправился со стации Придача (города Воронеж) на станцию Чукурсай (Ташкент) 11 апреля. Он состоял из 70 двадцатифутовых флекситанковых контейнеров.
Блок-поезд преодолел маршрут за шесть суток.
Известно, что перевозка была организована "на особых условиях": в каждый контейнер было загружено 21,5 тонны нефтепродуктов.
В будущем стороны планируют организовать два-три контейнерных поезда в месяц.