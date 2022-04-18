https://uz.sputniknews.ru/20220418/evropak-yug-v-uzbekistan-pribyl-pervyy-konteynernyy-blok-poezd-iz-rossii-24042348.html

"Европак-Юг": в Узбекистан прибыл первый контейнерный блок-поезд из России

"Европак-Юг": в Узбекистан прибыл первый контейнерный блок-поезд из России

Перевозку организовали "на особых условиях": в каждый контейнер было загружено 21,5 тонны нефтепродуктов.

2022-04-18T12:24+0500

2022-04-18T12:24+0500

2022-04-18T12:26+0500

общество

поезд

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Узбекистан прибыл первый контейнерный блок-поезд с нефтепродуктами, сформированный российской логистической компанией "Европак-Юг".Об этом сообщила пресс-служба "Узжелдорконтейнера" (входит в состав АО "Узбекистон темир йуллари").В марте "Узжелдорконтейнер" и "Европак-Юг" договорились о запуске железнодорожных контейнерных перевозок между странами с использованием российской технологии "флекситанк".Состав отправился со стации Придача (города Воронеж) на станцию Чукурсай (Ташкент) 11 апреля. Он состоял из 70 двадцатифутовых флекситанковых контейнеров.Блок-поезд преодолел маршрут за шесть суток.Известно, что перевозка была организована "на особых условиях": в каждый контейнер было загружено 21,5 тонны нефтепродуктов. В будущем стороны планируют организовать два-три контейнерных поезда в месяц.

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поезд, узбекистан