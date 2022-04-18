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Великий Шелковый Путь
Самая знаменитая караванная дорога, связывавшая Азию с Европой в целях торговли, проходила и через узбекские города.
Жемчужинами Великого Шелкового Пути считаются Самарканд, Бухара, Хива, Ташкент, Термез, Ургенч и Фергана. Караваны верблюдов, следовавшие через эти города, перевозили дорогие ткани, включая шелк, который и дал название маршруту. А также драгоценности, экзотические фрукты и пряности, посуду, ковры и даже животных
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Амир Темур, он же — Тамерлан
Легендарный полководец и основатель империи Тимуридов родился в местности, которая сейчас известна как город Шахрисабз.
Вошел в историю как один из самых дальновидных политиков мира.
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Захриддин Мухаммад Бабур
Бабур, потомок Амира Темура, смог создать империю Бабуридов в Индии. В истории она известна также как Империя великих моголов. Также внес вклад в развитие узбекской поэзии и прозы.
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Астрономия
Эта наука тоже развивалась на территории Узбекистана, а именно — в окрестностях Самарканда. Здесь находится знаменитая обсерватория Улугбека (внука Амира Темура). Здесь работали выдающие астрономы Востока, описавшие 1018 звезд и определившие продолжительность звездного года — 365 дней.