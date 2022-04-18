Узбекистан
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Едем в Узбекистан:
что нужно знать туристу
Узбекистан становится все более и более популярным туристическим направлением среди жителей стран ближнего зарубежья — особенно среди граждан России и Казахстана. И если вы тоже задумываетесь об отдыхе в Узбекистане, эта страна вас не разочарует.

Почему — объясняем в этом материале.
Об Узбекистане


Расположение
Узбекистан расположился в самом сердце Центральной Азии, между реками Сырдарья и Амударья. Граничит с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Афганистаном и Туркменистаном.

Столица
Ташкент

Национальная валюта
Узбекский сум. Посмотреть курс валют можно на сайте Центробанка: https://cbu.uz/ru/

Президент
Шавкат Мирзиёев
Преимущества страны
Климат
По-настоящему южный и жаркий. Средняя температура зимой варьируется от −8 °C до +3 °C. Но, если вы едете в горы, будьте готовы к температуре −16 °C.

Летом же температура колеблется от +32°C до +42°C. Это время в Узбекистане называют «чилля».
Что такое «чилля»?
Это период с двадцатых чисел июня до десятых чисел августа. В переводе «чилля» означает «сорок дней» — в это время температура воздуха днем превышает +40°C в тени.
Лучшие сезоны для посещения
Весна
апрель-июнь

Цветущие деревья, солнце и клубника — вот что ждет вас в Узбекистане, если вы приедете сюда весной. А еще конец марта — это период празднования «тюркского Нового Года» Навруза.
Осень
сентябрь-октябрь

Классический бархатный сезон — пока где-то уже идут дожди, в Узбекистане солнечно и тепло. Можно ходить без верхней одежды. А еще это сезон изобилия фруктов.
Разнообразие ландшафтов
В Узбекистане вас ждет разнообразие контрастов: горы, пустыни, цветущие сады и древние города с тысячелетней историей и, конечно же, неповторимым восточным колоритом
Отсутствие языковых барьеров
Государственный язык Узбекистана — узбекский. Но на русском говорят 80% населения. Язык Пушкина активно изучают в школах и университетах, используют в повседневной жизни.

Исторические связи
Узбекистан становился источником вдохновения для многих русских деятелей культуры.

Анна Ахматова

Ташкент зацветает
Словно по чьему-то повеленью,
Сразу стало в городе светло —
Это в каждый двор по привиденью
Белому и легкому вошло.
И дыханье их понятней слова,
А подобье их обречено
Среди неба жгуче-голубого
На арычное ложиться дно.

Дружелюбие
Узбекистан – многонациональная страна.
>130
национальностей и этнических групп проживает в республике
16
религиозных конфессий
Как добраться
из России
Самый удобный способ добраться до Узбекистана — самолет. Прямые рейсы из России осуществляют несколько авиакомпаний: национальный перевозчик Uzbekistan Airways, а также Аэрофлот, Red Wings, UTair и другие.

Больше всего прямых рейсов в Ташкент совершается из Москвы.

Среднее время перелета — 4 часа.
из Казахстана
Из Казахстана в Узбекистан можно добраться с помощью авиарейсов Uzbekistan Airways, Air Astana и Scat. Среднее время перелета — 2 часа.

Из Казахстана в Узбекистан можно приехать еще и на автобусе. Узбекистан и Казахстан с 16 марта 2022 года возобновили автобусные рейсы. Они свяжут Ташкент с Нур-Султаном, Алматы, Кызылордой, Туркестаном и Иргели. Два рейса будут перевозить пассажиров из Чирчика в Шымкент и Алматы.

Правила въезда
Паспорт и виза
Для въезда и путешествия по Узбекистану иностранным гражданам нужны паспорт и виза.

*Проживать в стране без визы можно не более 60 дней
По загранпаспорту
Виза не нужна гражданам России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины. Им необходим действующий на момент въезда и выезда из Узбекистана загранпаспорт.
ПЦР-тест
За 72 часа до поездки необходимо сдать ПЦР-тест или иметь сертификат о вакцинации.
Регистрация
Если вы остановились в отеле, не забудьте попросить администратора оформить вам регистрацию — ее могут попросить в аэропорту, когда вы будете покидать страну.

Аренда квартиры
Если же вы решили арендовать квартиру, то в течение 3 суток необходимо пройти регистрацию в органах МВД самостоятельно.
Главные ассоциации с Узбекистаном
Великий Шелковый Путь
Самая знаменитая караванная дорога, связывавшая Азию с Европой в целях торговли, проходила и через узбекские города.

Жемчужинами Великого Шелкового Пути считаются Самарканд, Бухара, Хива, Ташкент, Термез, Ургенч и Фергана. Караваны верблюдов, следовавшие через эти города, перевозили дорогие ткани, включая шелк, который и дал название маршруту. А также драгоценности, экзотические фрукты и пряности, посуду, ковры и даже животных
Амир Темур, он же — Тамерлан
Легендарный полководец и основатель империи Тимуридов родился в местности, которая сейчас известна как город Шахрисабз.

Вошел в историю как один из самых дальновидных политиков мира.

Наша инфографика
Захриддин Мухаммад Бабур
Бабур, потомок Амира Темура, смог создать империю Бабуридов в Индии. В истории она известна также как Империя великих моголов. Также внес вклад в развитие узбекской поэзии и прозы.

Наша инфографика
Астрономия
Эта наука тоже развивалась на территории Узбекистана, а именно — в окрестностях Самарканда. Здесь находится знаменитая обсерватория Улугбека (внука Амира Темура). Здесь работали выдающие астрономы Востока, описавшие 1018 звезд и определившие продолжительность звездного года — 365 дней.
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