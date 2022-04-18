https://uz.sputniknews.ru/20220418/kuda-uzbekistan-eksportiruet-ovoschi-i-frukty-24032872.html
Куда Узбекистан экспортирует овощи и фрукты
Куда Узбекистан экспортирует овощи и фрукты
Узбекистан наращивает экспорт своей сельскохозяйственной продукции. Какие страны закупают больше всего узбекских овощей и фруктов - в инфографике Sputnik.
2022-04-18T08:00+0500
2022-04-18T08:00+0500
2022-04-18T08:00+0500
инфографика
экспорт
фрукты
овощи
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С начала года республика экспортировала плодоовощной продукции на $113,7 млн. Лидируют по закупкам овощей и фруктов ближайшие соседи республики - Казахстан, Россия и Китай.По данным Государственного комитета по статистике, одних только гранатов страна экспортировала за два месяца 5 тысяч тонн.Ранее сообщалось, что российские рестораторы также проявили большой интерес к поставкам овощей, фруктов, орехов, а также текстиля и вина из Узбекистана. Согласно заявлению главы Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, специальное мероприятие с закупщиками и поставщиками из России запланировано на май.В сфере торгового оборота ключевым партнером Узбекистана остается Россия. В начале этого года республика экспортировала в РФ товаров на 346,8 млн долларов. В топ-5 государств, закупающих товары в Узбекистане, вошли также Китай, Турция, Казахстан и Кыргызстан.Также Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.
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MIA „Rosiya Segodnya“
экспорт, фрукты, овощи, инфографика
Куда Узбекистан экспортирует овощи и фрукты
Узбекистан наращивает экспорт своей сельскохозяйственной продукции. Какие страны закупают больше всего узбекских овощей и фруктов - в инфографике Sputnik.
С начала года республика экспортировала плодоовощной продукции на $113,7 млн. Лидируют по закупкам овощей и фруктов ближайшие соседи республики - Казахстан, Россия и Китай.
По данным Государственного комитета по статистике, одних только гранатов страна экспортировала за два месяца 5 тысяч тонн.
Ранее сообщалось, что российские рестораторы также проявили большой интерес к поставкам овощей, фруктов, орехов, а также текстиля и вина из Узбекистана. Согласно заявлению главы Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, специальное мероприятие с закупщиками и поставщиками из России запланировано на май.
В сфере торгового оборота ключевым партнером Узбекистана остается Россия. В начале этого года республика экспортировала в РФ товаров на 346,8 млн долларов. В топ-5 государств, закупающих товары в Узбекистане, вошли также Китай, Турция, Казахстан и Кыргызстан.
Также Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.
По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.