https://uz.sputniknews.ru/20220418/na-uzbekistan-obrushatsya-grozy-i-grad--karta-24036784.html

На Узбекистан обрушатся грозы и град — карта

На Узбекистан обрушатся грозы и град — карта

Какая будет температура в эти дни и о чем еще предупредили в Узгидромете, читайте в материале.

2022-04-18T08:42+0500

2022-04-18T08:42+0500

2022-04-18T08:42+0500

общество

гроза

узбекистан

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Синоптики распространили экстренное сообщение для жителей большинства регионов Узбекистана: на страну надвигаются грозы.Так, в понедельник произойдет вынос влажного воздуха с Ирана с последующим вторжением прохладной воздушной массы с районов Поволжья. В связи с этим, по всей территории страны будут идти дожди. Во вторник и среду ливни ожидаются в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях. В Ташкентской, Сырдарьинской обильные осадки выпадут, в основном, в среду. Узгидромет также предупредил о возможном граде и сильном ветре до 17-22 метров в секунду.Воздух к среде охладится до 18-23 градусов.

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гроза, узбекистан, узгидромет