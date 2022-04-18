https://uz.sputniknews.ru/20220418/rossiyskaya-operetta-edet-v-tashkent-24037560.html
Российская оперетта едет в Ташкент
Российская оперетта едет в Ташкент
Ведущие солисты ташкентской оперетты и известные артисты России выступят вместе в узбекской столице.
2022-04-18T09:23+0500
2022-04-18T09:23+0500
2022-04-18T09:24+0500
культура
ташкент
артист
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Ташкенте состоится I Международный форум музыкальных театров "Operetta.uz".Мероприятие пройдет с 20 по 23 апреля в Государственном театре музыкальной комедии Узбекистана, а также во дворце искусств "Туркистон".В форуме поучаствуют ведущие солисты ташкентской оперетты и известные артисты России.На сцене выступят:Также в рамках мероприятий пройдет официальная встреча руководства Министерства культуры Узбекистана с зарубежными гостями. В том числе из России. Стороны, как ожидается, подпишут меморандумы о взаимном сотрудничестве в области культуры и искусства.Помимо этого, будут проведены мастер-классы и пресс-конференции, посвященные развитию музыкального театрального искусства Узбекистана и сотрудничество с иностранными музыкальными театрами. Гала-концерт с участием ведущих солистов ташкентской и российской оперетты состоится 23 апреля во дворце искусств "Туркистон".Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, артист
Российская оперетта едет в Ташкент
09:23 18.04.2022 (обновлено: 09:24 18.04.2022)
Ведущие солисты ташкентской оперетты и известные артисты России выступят вместе в узбекской столице.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Ташкенте состоится I Международный форум музыкальных театров "Operetta.uz".
Мероприятие пройдет с 20 по 23 апреля в Государственном театре музыкальной комедии Узбекистана, а также во дворце искусств "Туркистон".
В форуме поучаствуют ведущие солисты ташкентской оперетты и известные артисты России.
Владимир Целебровский (заслуженный артист Республики Карелия, солист Камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера";
Валентина Фаденева (солистка Камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера";
Екатерина Лапшина (солистка Новоуральского театра музыки, драмы и комедии);
Александр Каминский (солист Московского Государственного театра оперетты).
Также в рамках мероприятий пройдет официальная встреча руководства Министерства культуры Узбекистана с зарубежными гостями. В том числе из России.
Стороны, как ожидается, подпишут меморандумы о взаимном сотрудничестве в области культуры и искусства.
Помимо этого, будут проведены мастер-классы и пресс-конференции, посвященные развитию музыкального театрального искусства Узбекистана и сотрудничество с иностранными музыкальными театрами.
Гала-концерт с участием ведущих солистов ташкентской и российской оперетты состоится 23 апреля во дворце искусств "Туркистон".