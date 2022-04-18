https://uz.sputniknews.ru/20220418/rossiyskaya-operetta-edet-v-tashkent-24037560.html

Российская оперетта едет в Ташкент

Российская оперетта едет в Ташкент

Ведущие солисты ташкентской оперетты и известные артисты России выступят вместе в узбекской столице.

2022-04-18T09:23+0500

2022-04-18T09:23+0500

2022-04-18T09:24+0500

культура

ташкент

артист

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Ташкенте состоится I Международный форум музыкальных театров "Operetta.uz".Мероприятие пройдет с 20 по 23 апреля в Государственном театре музыкальной комедии Узбекистана, а также во дворце искусств "Туркистон".В форуме поучаствуют ведущие солисты ташкентской оперетты и известные артисты России.На сцене выступят:Также в рамках мероприятий пройдет официальная встреча руководства Министерства культуры Узбекистана с зарубежными гостями. В том числе из России. Стороны, как ожидается, подпишут меморандумы о взаимном сотрудничестве в области культуры и искусства.Помимо этого, будут проведены мастер-классы и пресс-конференции, посвященные развитию музыкального театрального искусства Узбекистана и сотрудничество с иностранными музыкальными театрами. Гала-концерт с участием ведущих солистов ташкентской и российской оперетты состоится 23 апреля во дворце искусств "Туркистон".Читайте также:

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ташкент, артист