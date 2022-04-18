https://uz.sputniknews.ru/20220418/rossiyskie-voennye-sbili-tri-ukrainskix-samoleta-i-11-bpla---video-24046382.html
Российские военные сбили три украинских самолета и 11 БПЛА - видео
Российские военные сбили три украинских самолета и 11 БПЛА - видео
О потерях украинской армии к утру 18 апреля рассказал официальный представитель Минобороны России
2022-04-18T15:08+0500
2022-04-18T15:08+0500
2022-04-18T15:08+0500
видео
министерство обороны россии
брифинг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/12/24045568_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_750c3a66ffceaa41420060d0d6b87350.jpg
ТАШКЕНТ, 18 апр – Sputnik. Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о потерях украинской армии на традиционном утреннем брифинге.За ночь российские войска уничтожили:Кроме того, средства ПВО сбили в воздухе три украинских самолета: два истребителя МИГ-29 и один Су-25, а также 11 украинских беспилотных летательных аппарата.Удалось перехватить 10 крупнокалиберных реактивных снарядов, выпущенных украинскими системами залпового огня по населенному пункту Чернобаевка.Более подробно о потерях ВСУ Украины смотрите в видео на канале Sputnik на русском.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/12/24045568_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5ccc48bbb1ff560cd32b273e5c16c3bb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны россии, брифинг, видео
Российские военные сбили три украинских самолета и 11 БПЛА - видео
О потерях украинской армии к утру 18 апреля рассказал официальный представитель Минобороны России
ТАШКЕНТ, 18 апр – Sputnik. Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о потерях украинской армии на традиционном утреннем брифинге.
За ночь российские войска уничтожили:
16 украинских военных объектов, в том числе 5 командных пунктов противника, хранилище топлива, 3 склада боеприпасов.
8 танков и других боевых бронированных машин.
4 склада вооружения и украинской военной техники.
18 пунктов управления, 22 артиллерийские батареи, зенитно-ракетный комплекс "Оса-АКМ".
Кроме того, средства ПВО сбили в воздухе три украинских самолета: два истребителя МИГ-29 и один Су-25, а также 11 украинских беспилотных летательных аппарата.
Удалось перехватить 10 крупнокалиберных реактивных снарядов, выпущенных украинскими системами залпового огня по населенному пункту Чернобаевка.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:
139 самолетов,
483 беспилотных летательных аппарата,
250 зенитных ракетных комплексов,
2326 танков и других боевых бронированных машин,
254 установки реактивных систем залпового огня,
1004 орудия полевой артиллерии и миномета,
2184 единицы специальной военной автомобильной техники.
Более подробно о потерях ВСУ Украины смотрите в видео на канале Sputnik на русском
.