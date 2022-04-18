https://uz.sputniknews.ru/20220418/rossiyskie-voennye-sbili-tri-ukrainskix-samoleta-i-11-bpla---video-24046382.html

Российские военные сбили три украинских самолета и 11 БПЛА - видео

Российские военные сбили три украинских самолета и 11 БПЛА - видео

О потерях украинской армии к утру 18 апреля рассказал официальный представитель Минобороны России

2022-04-18T15:08+0500

2022-04-18T15:08+0500

2022-04-18T15:08+0500

видео

министерство обороны россии

брифинг

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ТАШКЕНТ, 18 апр – Sputnik. Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о потерях украинской армии на традиционном утреннем брифинге.За ночь российские войска уничтожили:Кроме того, средства ПВО сбили в воздухе три украинских самолета: два истребителя МИГ-29 и один Су-25, а также 11 украинских беспилотных летательных аппарата.Удалось перехватить 10 крупнокалиберных реактивных снарядов, выпущенных украинскими системами залпового огня по населенному пункту Чернобаевка.Более подробно о потерях ВСУ Украины смотрите в видео на канале Sputnik на русском.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство обороны россии, брифинг, видео