https://uz.sputniknews.ru/20220418/uzbekistan-nachnet-provodit-klinicheskie-issledovaniya-lekarstvennyx-sredstv-24041935.html

Узбекистан начнет проводить клинические исследования лекарственных средств

Узбекистан начнет проводить клинические исследования лекарственных средств

Центр развития клинических исследований лекарственных средств организует международное сотрудничество в области "Надлежащей клинической практики (GCP)".

2022-04-18T12:17+0500

2022-04-18T12:17+0500

2022-04-18T12:17+0500

общество

лекарства

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Узбекистане начнут проводить клинические исследования лекарственных средств.Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.В частности, на территории инновационного научно-производственного фармацевтического кластера "Ташкент Фарма Парк" создадут Центр развития клинических исследований лекарственных средств.Его учредителем станет Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве.Перед центром будет стоять семь задач:Напомним: в Зангиатинском районе Ташкентской области строится инновационный научно-производственный фармацевтический кластер Tashkent Pharma Park. Он включит в себя Фармацевтический технический университет и промышленную зону.

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лекарства, узбекистан