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Узбекистан начнет проводить клинические исследования лекарственных средств
Узбекистан начнет проводить клинические исследования лекарственных средств
Центр развития клинических исследований лекарственных средств организует международное сотрудничество в области "Надлежащей клинической практики (GCP)".
2022-04-18T12:17+0500
2022-04-18T12:17+0500
общество
лекарства
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Узбекистане начнут проводить клинические исследования лекарственных средств.Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.В частности, на территории инновационного научно-производственного фармацевтического кластера "Ташкент Фарма Парк" создадут Центр развития клинических исследований лекарственных средств.Его учредителем станет Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве.Перед центром будет стоять семь задач:Напомним: в Зангиатинском районе Ташкентской области строится инновационный научно-производственный фармацевтический кластер Tashkent Pharma Park. Он включит в себя Фармацевтический технический университет и промышленную зону.
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лекарства, узбекистан

Узбекистан начнет проводить клинические исследования лекарственных средств

12:17 18.04.2022
© Pexels / ThirdmanПузырьки с лекарствами, иллюстративное фото
Пузырьки с лекарствами, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2022
© Pexels / Thirdman
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Центр развития клинических исследований лекарственных средств организует международное сотрудничество в области "Надлежащей клинической практики (GCP)".
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Узбекистане начнут проводить клинические исследования лекарственных средств.
Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.
В частности, на территории инновационного научно-производственного фармацевтического кластера "Ташкент Фарма Парк" создадут Центр развития клинических исследований лекарственных средств.
Его учредителем станет Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве.
Перед центром будет стоять семь задач:
организация клинических исследований лекарственных средств в соответствии с требованиями международных этических и научных стандартов;
координация развития клинических исследований на территории страны и модернизация клинических баз;
организация клинических исследований лекарственных средств в соответствии с требованиями "Надлежащей клинической практики (GCP)";
определение фармакологической биоэквивалентности дженериков оригинальным препаратам;
проведение фармакокинетических исследований лекарственных средств по предмету клинических исследований;
подготовка медицинских кадров в области клинических исследований;
осуществление международного сотрудничества в области "Надлежащая клиническая практика (GCP)".
Что такое "Надлежащая клиническая практика (GCP)"

Под термином "Надлежащая клиническая практика" (Good Сlinical Рractice, GCP) понимают стандарт клинических исследований, охватывающий планирование, проведение, завершение, проверку, анализ результатов, составление отчетов и ведение документации, который обеспечивает научную значимость исследований, их этическую приемлемость и полную документированность клинических характеристик изучаемого лекарственного препарата.

Напомним: в Зангиатинском районе Ташкентской области строится инновационный научно-производственный фармацевтический кластер Tashkent Pharma Park. Он включит в себя Фармацевтический технический университет и промышленную зону.
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