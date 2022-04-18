https://uz.sputniknews.ru/20220418/v-xorezmskoy-oblasti-poyavyatsya-esche-dva-agrologisticheskix-tsentra-24041058.html
В Хорезмской области появятся еще два агрологистических центра
В Хорезмской области появятся еще два агрологистических центра
Все подробности корреспонденту Sputnik рассказали в Минсельхозе.
2022-04-18T11:39+0500
2022-04-18T11:39+0500
2022-04-18T11:41+0500
общество
хорезмская область
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Министерство сельского хозяйства создаст в Хорезмской области два агрологистических центра.Сегодня в регионе действует три подобных центра. Их вместимость составляет 30 тысяч тонн и 167 холодильных складов вместимостью 75,6 тыс. тонн. Как рассказали корреспонденту Sputnik в Минсельхозе, в 2022 году планируется создать еще два центра в Багатском и Топраккалинском районах. Их стоимость — 8 млн долларов. Кроме того, сформирован адресный список 16 холодильных складов проектной мощностью 9 тысяч тонн на сумму 33,6 млрд сумов.
хорезмская область
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MIA „Rosiya Segodnya“
хорезмская область
В Хорезмской области появятся еще два агрологистических центра
11:39 18.04.2022 (обновлено: 11:41 18.04.2022)
Все подробности корреспонденту Sputnik рассказали в Минсельхозе.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Министерство сельского хозяйства создаст в Хорезмской области два агрологистических центра.
Сегодня в регионе действует три подобных центра. Их вместимость составляет 30 тысяч тонн и 167 холодильных складов вместимостью 75,6 тыс. тонн.
Как рассказали корреспонденту Sputnik
в Минсельхозе, в 2022 году планируется создать еще два центра в Багатском и Топраккалинском районах.
Их стоимость — 8 млн долларов. Кроме того, сформирован адресный список 16 холодильных складов проектной мощностью 9 тысяч тонн на сумму 33,6 млрд сумов.