https://uz.sputniknews.ru/20220418/video-azovstal-s-vysoty-ptichego-poleta-24044803.html

Видео: "Азовсталь" с высоты птичьего полета

Видео: "Азовсталь" с высоты птичьего полета

На заводе "Азовсталь" продолжаются бои с украинскими боевиками. Как сейчас выглядит территория предприятия – в уникальном видео Sputnik.

2022-04-18T13:41+0500

2022-04-18T13:41+0500

2022-04-18T13:41+0500

видео

завод

боевики

бои

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заблокированной группа украинских боевиков. За несколько дней блокады боевики предприняли две попытки вырваться из окружения, но прорыв был пресечен.В настоящее время на комбинате продолжаются бои. Смотрите уникальное видео завода "Азовсталь" с высоты птичьего полета во время активной фазы штурма. Над заводом поднимается столб черного дыма, видны другие очаги возгорания.В середине февраля ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

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завод, боевики, бои, видео