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Асадов прокомментировал информацию об обстреле Термеза со стороны Афганистана
Асадов прокомментировал информацию об обстреле Термеза со стороны Афганистана
В соцсетях распространилась информация о том, что боевики ИГ* нанесли удар реактивными снарядами по военным объектам в Термезе с территории Афганистана.
2022-04-19T08:39+0500
2022-04-19T08:39+0500
2022-04-19T08:42+0500
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Информация о ракетном обстреле с территории Афганистана не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.Слухи о якобы ударе реактивными снарядами по военным объектам в Термезе ранее распространились в ряде Telegram-каналов.По данным Минобороны, ситуация на узбекско-афганской границе стабильная. Никакой военной активности не наблюдается.Асадов призвал не поддаваться провокациям. * организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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афганистан, термез, шерзод асадов, соцсети, иг
Асадов прокомментировал информацию об обстреле Термеза со стороны Афганистана
08:39 19.04.2022 (обновлено: 08:42 19.04.2022)
В соцсетях распространилась информация о том, что боевики ИГ* нанесли удар реактивными снарядами по военным объектам в Термезе с территории Афганистана.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Информация о ракетном обстреле с территории Афганистана не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
Слухи о якобы ударе реактивными снарядами по военным объектам в Термезе ранее распространились в ряде Telegram-каналов.
"Распространяемая некоторыми Telegram-каналами информация о якобы ракетном обстреле с территории Афганистана частей Вооруженных сил Узбекистана в районе Термеза абсолютно не соответствует действительности", — написал Асадов в своем Telegram-канале.
По данным Минобороны, ситуация на узбекско-афганской границе стабильная. Никакой военной активности не наблюдается.
Асадов призвал не поддаваться провокациям.
* организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность