https://uz.sputniknews.ru/20220419/asadov-prokommentiroval-informatsiyu-ob-obstrele-termeza-so-storony-afganistana-24062471.html

Асадов прокомментировал информацию об обстреле Термеза со стороны Афганистана

Асадов прокомментировал информацию об обстреле Термеза со стороны Афганистана

В соцсетях распространилась информация о том, что боевики ИГ* нанесли удар реактивными снарядами по военным объектам в Термезе с территории Афганистана.

2022-04-19T08:39+0500

2022-04-19T08:39+0500

2022-04-19T08:42+0500

общество

афганистан

термез

шерзод асадов

соцсети

иг

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Информация о ракетном обстреле с территории Афганистана не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.Слухи о якобы ударе реактивными снарядами по военным объектам в Термезе ранее распространились в ряде Telegram-каналов.По данным Минобороны, ситуация на узбекско-афганской границе стабильная. Никакой военной активности не наблюдается.Асадов призвал не поддаваться провокациям. * организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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афганистан, термез, шерзод асадов, соцсети, иг