https://uz.sputniknews.ru/20220419/gasparyan-raskryl-chem-zakonchitsya-saga-o-plennyx-britantsax--video-24063003.html
Гаспарян раскрыл, чем закончится "сага" о пленных британцах — видео
Гаспарян раскрыл, чем закончится "сага" о пленных британцах — видео
Накануне двое пленных британцев в эфире телеканала "Россия-1" попросили Бориса Джонсона обменять их на лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука.
2022-04-19T09:21+0500
2022-04-19T09:21+0500
2022-04-19T09:21+0500
видео
прямой эфир
телеканал
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Граждане Британии попросили премьера страны Бориса Джонсона обменять их на лидера украинской "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.Об этом пишет RT. Политолог Армен Гаспарян в интервью Sputnik объяснил, чем закончится эта история.Эксперт также оценил новый "креатив" Зеленского по "Азову"* и решение о восстановлении памятника Ленину на Украине.Все подробности — в видео. * батальон "Азов" — запрещенная на территории России неонацистская организация
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MIA „Rosiya Segodnya“
прямой эфир, телеканал, видео
Гаспарян раскрыл, чем закончится "сага" о пленных британцах — видео
Накануне двое пленных британцев сделали заявление в прямом эфире российского телеканала.
Граждане Британии попросили премьера страны Бориса Джонсона обменять их на лидера украинской "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.
Политолог Армен Гаспарян в интервью Sputnik объяснил, чем закончится эта история.
Эксперт также оценил новый "креатив" Зеленского по "Азову"* и решение о восстановлении памятника Ленину на Украине.
Все подробности — в видео.
* батальон "Азов" — запрещенная на территории России неонацистская организация