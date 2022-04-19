https://uz.sputniknews.ru/20220419/gasparyan-raskryl-chem-zakonchitsya-saga-o-plennyx-britantsax--video-24063003.html

Гаспарян раскрыл, чем закончится "сага" о пленных британцах — видео

Гаспарян раскрыл, чем закончится "сага" о пленных британцах — видео

Накануне двое пленных британцев в эфире телеканала "Россия-1" попросили Бориса Джонсона обменять их на лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука.

2022-04-19T09:21+0500

2022-04-19T09:21+0500

2022-04-19T09:21+0500

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Граждане Британии попросили премьера страны Бориса Джонсона обменять их на лидера украинской "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.Об этом пишет RT. Политолог Армен Гаспарян в интервью Sputnik объяснил, чем закончится эта история.Эксперт также оценил новый "креатив" Зеленского по "Азову"* и решение о восстановлении памятника Ленину на Украине.Все подробности — в видео. * батальон "Азов" — запрещенная на территории России неонацистская организация

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