https://uz.sputniknews.ru/20220419/kosachev-biolaboratorii-na-ukraine-imeyut-antirossiyskuyu-napravlennost-24063779.html

Косачев: Биолаборатории на Украине имеют антироссийскую направленность

Косачев: Биолаборатории на Украине имеют антироссийскую направленность

Заместитель председателя Совфеда России Константин Косачев рассказал, что главная цель биолабораторий на Украине – обеспечить США доступ к биооружию.

2022-04-19T09:43+0500

2022-04-19T09:43+0500

2022-04-19T09:46+0500

россия

биолаборатории

украина

сша

биологическое оружие

совет федерации федерального собрания рф

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Зампредседателя Совета Федерации России Константин Косачев рассказал, что количество биологических лабораторий на Украине возросло почти в 4 раза.Также он сообщил, что разработки в стране велись с 1993 года. Датой их начала можно считать создание Украинского национального технического центра, основанного в том же году "усилиями США, Канады и Швеции".По словам Косачева, центр наращивал свою деятельность на основе тех биолабораторий, которые остались на Украине еще со времен СССР. Затем работа центра была переведена на системную основу через заключение соглашения между Пентагоном и Министерством здравоохранения Украины.По мнению Косачева, данная работа имеет не только антироссийкую направленность, но также она нацелена на "сдерживание России, создание проблем в обеспечении безопасности – как военной, так и биологической".Вице-спикер подчеркнул, что такая деятельность представляет угрозу для жизни, здоровья и прав российских граждан.Как уже сообщали ранее в российском Минобороны, США потратили более сотни миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.Всего сеть насчитывала более 30 учреждений, работавших в интересах Пентагона. После начала российской специальной операции с Украины вывезли все, что имело отношение к продолжению американской программы.

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биолаборатории, украина, сша, биологическое оружие, совет федерации федерального собрания рф