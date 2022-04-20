https://uz.sputniknews.ru/20220420/aviareys-sochisamarkand-ushel-na-zapasnoy-aerodrom-24103458.html
Авиарейс Сочи — Самарканд ушел на запасной аэродром
Авиарейс Сочи — Самарканд ушел на запасной аэродром
Лайнер российской авиакомпании совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента. Самолет готовится вылететь в пункт назначения.
2022-04-20T18:15+0500
2022-04-20T18:15+0500
2022-04-23T01:32+0500
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ТАШКЕНТ, 20 апр – Sputnik. Рейс авиакомпании "Россия", выполнявший полет из Сочи в Самарканд, перенаправлен в Ташкент.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта узбекистанской столицы, решение принято из-за грозы в районе пункта назначения. По его словам, посадка лайнера прошла в штатном режиме в 10.50 по московскому времени. Самолет Sukhoi Superjet 100 готовится вылететь в пункт назначения, как только позволят погодные условия.
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сочи, самарканд, авиакомпания, аэропорт ташкента, самолет
Авиарейс Сочи — Самарканд ушел на запасной аэродром
18:15 20.04.2022 (обновлено: 01:32 23.04.2022)
Лайнер российской авиакомпании совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента. Самолет готовится вылететь в пункт назначения.
ТАШКЕНТ, 20 апр – Sputnik. Рейс авиакомпании "Россия", выполнявший полет из Сочи в Самарканд, перенаправлен в Ташкент.
Как сообщает РИА Новости
со ссылкой на представителя аэропорта узбекистанской столицы, решение принято из-за грозы в районе пункта назначения.
"Рейс авиакомпании "Россия" SDM-6743 Сочи — Самарканд перенаправлен на запасной аэропорт в Ташкент из-за грозы в аэропорту назначения", — сказал собеседник агентства.
По его словам, посадка лайнера прошла в штатном режиме в 10.50 по московскому времени.
Самолет Sukhoi Superjet 100 готовится вылететь в пункт назначения, как только позволят погодные условия.