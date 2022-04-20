https://uz.sputniknews.ru/20220420/glavred-wikileaks-reshenie-suda-ob-ekstraditsii-assanja-v-ssha--smertnyy-prigovor-24103878.html

Главред WikiLeaks: решение суда об экстрадиции Ассанжа в США – смертный приговор

Главред WikiLeaks: решение суда об экстрадиции Ассанжа в США – смертный приговор

Журналисту Джулиану Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения в США.

2022-04-20T18:27+0500

2022-04-20T18:27+0500

2022-04-23T01:36+0500

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ТАШКЕНТ, 20 апр – Sputnik. Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, передает РИА Новости.Окончательно решать вопрос об экстрадиции журналиста будет глава британского МВД Прити Пател.Как сообщается на сайте WikiLeaks, защита Ассанжа может представить свои доводы Пател до 18 мая, чтобы отменить его экстрадицию.Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон назвал смертным приговором решение британского суда об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США.Известно, что 10 декабря апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию Ассанжа из Британии.В марте суд отказал ему в праве обжаловать решение суда об экстрадиции.В свою очередь Международная федерация журналистов (IFJ) осудила решение британского суда и призвала президента США Джо Байдена прекратить "политически мотивированное" преследование.Напомним: Джулиан Ассанж получил известность после публикации материалов, разоблачающих незаконные действия армии США в ходе военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист разместил на сайте WikiLeaks данные об убийстве американскими военнослужащими мирных граждан, а также раскрыл информацию об условиях содержания заключенных в тюрьме Гуантанамо.До апреля 2019 года он на протяжении семи лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, где его задержали по ордеру за неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.

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wikileaks, сша, приговор, журналист, тюрьма