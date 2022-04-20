https://uz.sputniknews.ru/20220420/indiyskiy-general-nazval-rossiyskoe-orujie-gorazdo-nadejnee-zapadnogo-24095890.html

Индийский генерал заявил, что российское оружие гораздо надежнее западного

Индийский генерал заявил, что российское оружие гораздо надежнее западного

Вооружение России превосходит западное стоимостью и надежностью.

2022-04-20T13:44+0500

2022-04-20T13:44+0500

2022-04-22T03:11+0500

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Российское оружие гораздо лучше западного по своей простоте, стоимости и надежности, заявил РИА Новости военный эксперт, генерал-майор армии Индии в отставке П.К. Сехгал.По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Индия с 2017 по 2021 год расходовала почти половину своего оборонного бюджета на покупку оружия у России. Вместе с тем это меньше, чем с 2012 по 2016 год — тогда на вооружение из РФ уходило до 69% оборонного бюджета Индии.Самой заметной и дорогой покупкой стали зенитно-ракетные комплексы С-400. Контракт на их поставку заключили в октябре 2018 года. До этого выяснилось, что пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции.Параллельно с российской техникой Нью-Дели интересуется вооружениями из Франции, США и Израиля. Недавно Франция поставила Индии 32 реактивных истребителя Dassault Rafale, 15 боевых самолетов Mirage и три подводные лодки Scorpene. А стоимость оборонной торговли между Индией и США выросла с 200 миллионов долларов в 2000 году до 6,2 миллиарда долларов к 2019 году. Среди покупок — беспилотники MQ-9A Reaper, морские патрульные самолеты дальнего действия P8-I Poseidon и многоцелевые вертолеты Sikorsky MH-60R.В начале февраля этого года премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что проблема импорта вооружений заключается в том, что оно устаревает к тому времени, как попадает в армию. Он уверен, что решением этого вопроса станут программы "Самодостаточная Индия" и "Сделано в Индии", направленные на развитие производства в самой стране.Читайте также:Немецкие танки на Украине остановят не Путина, а Германию

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индия, оружие, запад, стоимость, армия