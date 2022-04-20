https://uz.sputniknews.ru/20220420/netflix-poteryal-700-tys-podpischikov-za-tri-mesyatsa-iz-za-uxoda-s-rossiyskogo-rynka-24095268.html

Netflix потерял 700 тыс. подписчиков за три месяца из-за ухода с российского рынка

Netflix потерял 700 тыс. подписчиков за три месяца из-за ухода с российского рынка

Акции стримингового сервиса упали почти на 26% на Нью-Йоркской бирже.

2022-04-20T14:03+0500

2022-04-20T14:03+0500

2022-04-22T03:13+0500

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ТАШКЕНТ, 20 апр – Sputnik. Общее число платных подписок Netflix в мире в I квартале 2022 года составило 221,64 млн. Это на 200 тыс. подписчиков меньше по сравнению с периодом за октябрь – декабрь прошлого года. Такое снижение произошло впервые с 2011 года. Об этом сообщает RT на русском.Более того, акции сервиса упали на 25,7%, после того как платформа проинформировала о снижении числа платных подписчиков из-за ухода с российского рынка.Всего остановка работы в России привела к потере 700 тыс. подписчиков.В компании среди причин потери аудитории называют инфляцию и кризис на Украине. Вследствие этого в Netflix вынуждены пересмотреть планы подписок и сделать более дешевый тариф с рекламой.Ранее Netflix объявил о приостановке работы на территории России.В ответ на это защита российских пользователей Netflix подала в суд коллективный иск к стриминговому сервису с требованием компенсации в размере 60 млн рублей за уход с рынка.Сообщается, что "основанием для иска стало нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России".Известно, что международные компании теряют десятки миллиардов долларов из-за ухода с российского рынка.Такую информацию приводит The Wall Street Journal со ссылкой на Йельский университет.Сотрудники издания собрали данные о более чем 600 компаниях, которые вышли или сократили свои операции в России.Самые большие потери понес британский нефтяной гигант BP, который самостоятельно отказался от 20% акций "Роснефти" – его убытки составляют $25 млрд.McDonald’s, в свою очередь, уже потерял $23 млрд с момента приостановления своей деятельности в России. Убытки Citigroup Inc оцениваются примерно в $5—10 млрд, Shell — $4—5 млрд, ExxonMobil — $4 млрд, а Société Générale — $3 млрд. Нидерландская пивоваренная компания Heineken на данный момент потеряла уже $463 млн, а французская Ericson — $95 млн.

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потеря, рынок, фондовая биржа, нью-йорк